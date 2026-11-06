Fenerbahçe'den 4 Nisan saldırısıyla ilgili açıklama!

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Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımını taşıyan otobüse yönelik 4 Nisan 2015‘te gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin 5 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.

5 şüpheli hakkında 39 kişiyi öldürmeye teşebbüsten ceza istendi.

FENERBAHÇE'DEN TEŞEKKÜR MESAJI

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından resmi internet sitesinden açıklama yayımlayan Fenerbahçe, gelinen aşamayı memnuniyetle karşıladığını belirtti.



Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

4 Nisan 2015 tarihinde Futbol A Takımımızı taşıyan otobüse yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırının üzerinden 11 yıl geçti. Futbolcularımızın, teknik heyetimizin ve kulüp çalışanlarımızın hayatına kastedilen o karanlık gün, Fenerbahçe camiasının hafızasında silinmez bir iz bıraktı.

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Camiamızın ve Türk sporunun vicdanında derin bir yara açan bu saldırının aydınlatılması, ilk günden bu yana en büyük beklentimiz oldu.

Bugün Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamayla, saldırıya ilişkin yeni deliller ışığında yürütülen soruşturmanın tamamlandığını ve 5 şüpheli hakkında iddianame düzenlendiğini öğrenmiş bulunuyoruz. İddianamede, şüphelilerin otobüste bulunan 39 kişiye yönelik tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs ve otobüs sahibine yönelik mala zarar verme suçlarından cezalandırılmalarının talep edilmesi, 11 yıldır beklediğimiz adaletin sağlanması yolunda son derece önemli bir gelişmedir.

Saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması adına gelinen bu aşamayı ve ortaya konulan kararlı iradeyi, camiamız adına memnuniyet ve şükranla karşılıyoruz.

Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek’in, faili meçhul dosyaların yeniden ele alınmasına yönelik ortaya koyduğu kararlı iradeyi ve “Zamanın cinayetlerin üzerini örtmesine izin vermeyecek, adaletin tecellisi için mücadelemizi sürdüreceğiz” sözleriyle ifade ettiği yaklaşımı son derece kıymetli buluyoruz.

Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek’e, İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi’ye, Adalet Bakan Yardımcımız Sayın Can Tuncay’a, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığına, soruşturmayı yürüten Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve görevli Cumhuriyet savcılarımıza, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğümüze ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için özveriyle çalışan tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyoruz.

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Devletimizin güçlü iradesine ve Türk adaletine olan güvenimiz tamdır. Gerçeklerin bütün yönleriyle ortaya çıkarılacağına, sorumluların hukuk önünde hesap vereceğine ve 11 yıldır beklediğimiz adaletin tecelli edeceğine yürekten inanıyoruz.

Bu konunun bütün camia olarak takipçisi olacağımızı bildiririz.