Fenerbahçe'den 20 sezon sonra bir ilk! Talisca ve Asensio durdurulamıyor!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında konuk olduğu Eyüpspor'u 3-0 yenerek puanını 39'a yükseltti.

Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren goller Anderson Talisca, Marco Asensio ve Jhon Duran'dan geldi..

İLK DEVREDE NAMAĞLUP

17 haftada 11 galibiyet, 6 beraberlik elde etti. Rakip filelere 39 gol atan sarı-lacivertliler kalesinde 14 gol gördü. Fenerbahçe, son olarak Süper Lig'de 2005-2006 sezonunun ilk yarısında mağlubiyet yaşamadı ve 20 yıl sonra bu durumu tekrarladı.

Fenerbahçe, Süper Lig'de tek namağlup takım olarak bulunuyor.

TALISCA'DAN 8 GÜNDE 6. GOL





Maçta gol perdesini açan isim Talisca oldu. Karşılaşmanın 27. dakikasında Levent Mercan'ın soldan içeri yerden çevirdiği topa gelişine vuran Talisca, skoru 1-0'a getirdi.

Süper Lig'deki 9. golünü atan Brezilyalı yıldız, son 8 günde çıktığı 3. resmi maçında 6. kez gol sevinci yaşamış oldu.

Avrupa kulvarı da dahil edildiğinde, 14 gol, 2 asist ile sarı-lacivertlilerin en golcü futbolcusu konumunda yer almaya devam etti.

Öte yandan golcü oyuncu, maçta farkı 2'ye çıkartan golde Marco Asensio'ya topukla şık bir pas atarak ligdeki asist sayısını 2'ye yükseltti.

Eyüpspor karşısında Talisca;

Gol: 1

Asist: 1

Topla buluşma: 24

Pas: 12/12

Şut: 2/4

Şut pası: 3

RCS topla buluşma: 5

İkili mücadele: 3/6

Çalım: 1

'MATADOR' YİNE SAHNEDE





Fenerbahçe'de son haftaların durdurulmayan bir başka ismi Marco Asensio, Eyüpspor karşısında da sahneye çıktı.

Mücadelenin 34. dakikasında Duran’dan ceza sahası içinde topu alan Talisca, arkadan gelen Asensio’ya topuğuyla pasını verdi. Ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Asensio, uzak köşeye yerden yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve sarı-lacivertlileri 2-0 öne geçirdi.

Böylelikle İspanyol yıldız, Fenerbahçe'nin üst üste son 5 deplasman karşılaşmasında da skora etki etmiş oldu.

Ligdeki son 9 maçında sadece Galatasaray derbisini boş geçen Asensio, kalan 8 karşılaşmada tabela yapmayı başardı.

Süper Lig'de çıktığı 12. maçta 8. kez gol sevinci yaşayan İspanyol yıldızın, 4 de asisti bulunuyor.

JHON DURAN 3. GOLÜNÜ ATTI

Bu sezon sakatlığı nedeniyle bir süre takımdan uzak kalan Duran, Beşiktaş derbisiyle birlikte formasına kavuştu ve son 3 lig maçında ise 11'de başladı.

21 yaşındaki forvet Beşiktaş ve Galatasaray maçlarında attığı gollerin ardından bugün de gol sevinci yaşadı. Mücadelenin 75. dakikasında Marco Asensio'nun uzun pasını kontrol eden Duran, rakibinden sıyrılarak ceza sahasında yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.

Jhon Duran, bugünkü golle ligde 3. gole ulaşırken, Avrupa kupalarında da 1 golü bulunuyor.

TARAFTAR FAZLA İLGİ GÖSTERMEDİ

Fenerbahçe taraftarı, Eyüpspor maçına fazla ilgi göstermedi.

Sarı-lacivertli taraftarlar için satışa sunulan 23 bin biletten 12 bini satıldı.

Fenerbahçeli taraftarlar için ayrılan deplasman tribününde boşluklar dikkati çekti.