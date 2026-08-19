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Fenerbahçe'den 2 transfer! Chelsea ile görüşmeler başlıyor

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#Fenerbahçe#Transfer#Fenerbahçe U23 Transfer
Fenerbahçeden 2 transfer Chelsea ile görüşmeler başlıyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2026 08:27

Sezon sonunda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, U23 kontenjanına 2 futbolcu hedefledi. Kanarya, aradığı isimleri Chelsea'de buldu.

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Trendyol Süper Lig'de yeni sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle hazırlanan Fenerbahçe transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Fenerbahçeden 2 transfer Chelsea ile görüşmeler başlıyor

U-23 OPERASYONU

Teknik direktör İsmail Kartal'ın verdiği liste doğrultusunda harekete geçen ve U-23 transferi yapmak isteyen sarı-lacivertliler rotayı Chelsea'ye çevirdi.

Fenerbahçeden 2 transfer Chelsea ile görüşmeler başlıyor

HEDEFTE İKİ YILDIZ

Sarı-Lacivertliler, Chelsea’nin iki genç Arjantinli yeteneğini takibe aldı. Bu isimler Aaron Anselmino ile Valentin Barco... Anselmino 2024’te Boca Juniors’tan transfer edildi ancak 6 ay daha kulübünde kaldı. 21 yaşındaki stoper geçen sezonun ilk yarısında Dortmund’a, ikinci yarısında ise Strasbourg’a kiralandı.

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Fenerbahçeden 2 transfer Chelsea ile görüşmeler başlıyor

HAMLE YAPILACAK

Arjantinli yıldızın Chelsea’de kendisine şans bulması çok zor. Birçok takımın peşinde olduğu Anselmino için Fenerbahçe’nin de hamle yapma planı var. Başarılı savunmacı, Johor ile oynanan hazırlık maçında adalesinden sakatlanmıştı ancak ciddi bir sorunu yok ve kısa sürede sahalara dönmeye hazırlanıyor.

Fenerbahçeden 2 transfer Chelsea ile görüşmeler başlıyor

BARCO BOMBASI

Yönetimin diğer gözdesi Barco, çok yönlü bir oyuncu. 22 yaşındaki Tangocu, sol bek, orta saha ve sol kanatta oynayabiliyor. Geçtiğimiz sezon Strasbourg’ta 43 maça çıktı, 3 gol atıp, 9 da asist yaptı. Barco, bu performansıyla Arjantin’in Dünya Kupası kadrosunda kendisine yer buldu. Fenerbahçe özellikle Oosterwolde’nin ayrılma ihtimali ve çok yönlü bir oyuncu olması nedeniyle genç yeteneği istiyor. FIFA kuralları gereği kulüpler bir sezonda 21 yaş üstü 6 oyuncuyu kiralık gönderebiliyor. SarıLacivertliler, şu ana kadar 2 futbolcuyu kiralık gönderen Chelsea bu kotasını doldurmadan harekete geçmeyi planlıyor.

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Fenerbahçeden 2 transfer Chelsea ile görüşmeler başlıyor

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#Fenerbahçe#Transfer#Fenerbahçe U23 Transfer

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