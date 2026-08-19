Fenerbahçe'den 2 transfer! Chelsea ile görüşmeler başlıyor

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Trendyol Süper Lig'de yeni sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle hazırlanan Fenerbahçe transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

U-23 OPERASYONU

Teknik direktör İsmail Kartal'ın verdiği liste doğrultusunda harekete geçen ve U-23 transferi yapmak isteyen sarı-lacivertliler rotayı Chelsea'ye çevirdi.

HEDEFTE İKİ YILDIZ

Sarı-Lacivertliler, Chelsea’nin iki genç Arjantinli yeteneğini takibe aldı. Bu isimler Aaron Anselmino ile Valentin Barco... Anselmino 2024’te Boca Juniors’tan transfer edildi ancak 6 ay daha kulübünde kaldı. 21 yaşındaki stoper geçen sezonun ilk yarısında Dortmund’a, ikinci yarısında ise Strasbourg’a kiralandı.

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HAMLE YAPILACAK

Arjantinli yıldızın Chelsea’de kendisine şans bulması çok zor. Birçok takımın peşinde olduğu Anselmino için Fenerbahçe’nin de hamle yapma planı var. Başarılı savunmacı, Johor ile oynanan hazırlık maçında adalesinden sakatlanmıştı ancak ciddi bir sorunu yok ve kısa sürede sahalara dönmeye hazırlanıyor.

BARCO BOMBASI

Yönetimin diğer gözdesi Barco, çok yönlü bir oyuncu. 22 yaşındaki Tangocu, sol bek, orta saha ve sol kanatta oynayabiliyor. Geçtiğimiz sezon Strasbourg’ta 43 maça çıktı, 3 gol atıp, 9 da asist yaptı. Barco, bu performansıyla Arjantin’in Dünya Kupası kadrosunda kendisine yer buldu. Fenerbahçe özellikle Oosterwolde’nin ayrılma ihtimali ve çok yönlü bir oyuncu olması nedeniyle genç yeteneği istiyor. FIFA kuralları gereği kulüpler bir sezonda 21 yaş üstü 6 oyuncuyu kiralık gönderebiliyor. SarıLacivertliler, şu ana kadar 2 futbolcuyu kiralık gönderen Chelsea bu kotasını doldurmadan harekete geçmeyi planlıyor.

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