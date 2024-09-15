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Fenerbahçe'den 2 penaltı itirazı

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#Fenerbahçe#Kasımpaşa#Süper Lig
Fenerbahçeden 2 penaltı itirazı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2024 18:15

Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe, ilk yarıda iki pozisyonda penaltı bekledi.

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Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Fenerbahçe, ilk devrede iki gol pozisyonunda penaltı itirazında bulundu.

Müsabakanın 11. dakikasında Mert Müldür'ün sağdan ortasında top Brekalo'dan geri döndü. Sarı lacivertli oyuncular, Brekalo'nun elle oynadığı yönünde penaltı itirazında bulundu.

Hakem Halil Umut Meler, bir süre VAR hakemi Sarper Barış Saka ile görüşmesinin ardından oyunu devam ettirdi.

BU KEZ PENALTI KARARI ÇIKTI

Fenerbahçe, maçın 38. dakikasında VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Allan Saint-Maximin, Opoku ile giriştiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı.

Oyun devam ederken Allan Saint-Maximin'in pozisyonunda sarı lacivertli futbolcular penaltı itirazında bulundu.

Hakem Halil Umut Meler, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu ekranda izledi ve penaltı noktasını gösterdi.

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Penaltıda topun başına geçen Dusan Tadic, topu ağlara gönderdi.

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#Fenerbahçe#Kasımpaşa#Süper Lig

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