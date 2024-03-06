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Fenerbahçe'den 1959 öncesi şampiyonluk başvurusu hakkında açıklama: 3 yıl oldu

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#Fenerbahçe#TFF#1959 Öncesi Şampiyonluklar
Fenerbahçeden 1959 öncesi şampiyonluk başvurusu hakkında açıklama: 3 yıl oldu
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2024 12:33

Fenerbahçe Kulübü, 1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili TFF'ye yaptığı başvurunun üzerinden 3 yıl geçmesi ve konunun sonuçlanmaması hakkında bir açıklama yaptı.

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Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

Kulübümüzün, 1959 öncesi Türkiye şampiyonlukları ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu’na yaptığı resmi başvurunun üzerinden bugün itibarıyla 3 yıl (1095 gün) geçmiştir.

Başvurumuz süresince iki farklı yönetim görev yapmış olmasına rağmen bu başvuruyu sonuçlandırma iradesinin ortaya konulamadığı görülmektedir.

Bu süreçte geride bıraktığımız Temmuz ayında, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından, “1959 yılında Türkiye 1. Futbol Ligi olarak başlayan ve Süper Lig olarak devam eden ligin, 1959 öncesi ve sonrasındaki başarı kriterleri ile resmî statüsünü değerlendirmek üzere özel bir komisyon oluşturulmasına karar verilmiştir” açıklaması yapılmış ancak bugüne dek herhangi bir somut adım atılmamıştır.

Bir başvurunun incelenmek üzere TFF Yönetim Kurulu’nda 3 yıl beklemesi gibi bir duruma daha önce rastlanılmadığı gibi bu durumun kulübümüzün hak arama hürriyetine halel getirdiği tartışmasızdır.

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İlk günden itibaren tarihi gerçekler, resmi dayanak ve kanıtlarla hakkımızı aradığımız 1959 öncesi şampiyonluklarımız için bir an önce gereken adımların atılmasını ve hakkımızın teslim edilmesini beklediğimizi, davamızın arkasında olduğumuzu ve asla vazgeçmeyeceğimizi, Zeki Rıza’ların, Lefter’lerin, Cihat’ların ve nicelerinin emeklerine gölge düşmesine izin vermeyeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.

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#Fenerbahçe#TFF#1959 Öncesi Şampiyonluklar

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