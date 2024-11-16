Fenerbahçe'den 17'lik İngiliz yıldıza yakın takip! Ilıcalı ismini verdi, Branco izlemeye gitti

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Şampiyonluk yarışında ve Avrupa'da iddiasını arttırmak için ara transfer dönemini bekleyen Fenerbahçe, yıldız isimlerin yanı sıra genç bir futbolcuyu da radarına aldı.

Asbaşkan Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'deki gözlemciler, Premier Lig ekibi Fulham'în B takımında forma giyen, zaman zaman A takıma da çıkan 17 yaşındaki İngiliz futbolcu Joshua King'i önermesinin üzerine Ilıcalı oyuncunun takip edilmesi talimatını verdi.

Fanatik'in haberine göre sportif direktör Mario Branco, bugün İngiltere U19 Takımı'nın Bulgaristan ile oynayacağı maçı yerinde izleyecek ve genç futbolcuyu takip edecek.

Bu yılın başında Fulham ile profesyonel sözleşme imzlaayan 17 yaşındaki Joshua King, geçen sezonun en iyi akademi oyuncusu seçilmişti. Genç futbolcu, İngiltere U19'un Fransa'yı 4-2 mağlup ettiği maçta 1 gol ve 1 asistle yıldızlaştı.

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Orta sahada oynayan genç futbolcu, bu sezon Fulham B formasıyla çıktığı 6 maçta 2 gol ve 3 asistle oynarken A takımın Premier Lig'deki 3 maçında da kadroya alındı ancak süre almadı.

King yalnızca Lig Kupası'nda oynanan bir maçta 25 dakika süre aldı.