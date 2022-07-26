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Fenerbahçe'den 142.7 milyon TL'lik tasfiye!

#Fenerbahçe#Transfer#Mesut Özil
Fenerbahçeden 142.7 milyon TLlik tasfiye
Süleyman Arat

Ozan Tufan ile başlayan operasyon Mesut Özil ile devam ederken son olarak Luiz Gustavo ile yollar ayrıldı. Bu isimlere Samatta’nın yanı sıra Caulker, Meyer ve Lemos’un katılmasıyla Fenerbahçe’nin kasasında yıllık 13.5 milyon Euro’luk (246.8 milyon TL) rahatlama yaşanacak.

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Yüksek maaşlı, düşük performanslı futbolcular yüzünden son yıllarda ciddi sıkıntılar yaşayan Fenerbahçe yönetimi bu sezon stratejik hamlelerle bu futbolcularla yollarını ayırarak mali anlamda rahatlıyor. Sarı lacivertlilerde sezon öncesi maaşları yüksek oyuncularla ilgili operasyonun startı geçtiğimiz yıl Mesut Özil’le aynı gün kadro dışı bırakılan Ozan Tufan ile başladı. Gerek yönetim gerek taraftarlarla arası açılan Ozan’ı Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City’e satan F.Bahçe bu imzayla 1.3 milyon Euro yükten kurtulmuş oldu.

Ozan'ı Mesut-Gustavo izledi

Ardından dünyaca ünlü Mesut ile vedalaşıldı. 1.5 sezonda beklenen performansı veremeyen Mesut Özil’le yollarını ayırarak kasadan yıllık 3 milyon Euro maaş daha çıkmasının önüne geçildi. Yaşadığı sakatlık sonrası eski performansından uzaklaşan ve özel maçlarda Jesus’un gözüne girmeyi başaramayan Luiz Gustavo ile de vedalaşan Fenerbahçe böylece Sambacı’ya ödemek zorunda olduğu 3.5 milyon Euro’dan da kurtulmuş oldu. Sadece bu 3 ismin ayrılığı kulüpte 7.8 milyon Euro’luk (142.7 milyon TL) rahatlama sağladı.

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Fenerbahçeden 142.7 milyon TLlik tasfiye

Operasyonun devamı gelecek

Fenerbahçe'de bir türlü istenilen performansı sahaya yansıtamayan Ally Samatta, yönetimin kurtulma amacıyla masaya oturduğu diğer bir isim. Zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanan Tanzanyalı golcü için Fenerbahçe, Aston Villa’ya 6 milyon Euro bonservis öderken oyuncu ile de 3.2 milyon Euro’luk sözleşme imzalanmıştı. Yolları ayırıp 2 sene daha Samatta’ya bu rakamı ödemek istemeyen Kanarya’da Caulker (1 milyon 250 bin Euro), Meyer (750 bin Euro) ve Lemos’la (700 bin Euro) da ayrılık görüşmeleri yapılacak.

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#Fenerbahçe#Transfer#Mesut Özil

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