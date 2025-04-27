Fenerbahçe'den 13 gollü maça tepki: 'Kaç gol gerekiyorsa o kadar atılıyor!'

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Süper Lig'de aynı puandaki iki takımdan Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget, Bornova Hitabspor'u deplasmanda 12-1 mağlup ederek 67 puana yükseldi, averajla liderliği ele geçirdi.

Zirve ortağı Fenerbahçe Petrol Ofisi ise Beylerbeyispor'u 1-0 yenerek puanını 67 yaptı.

Ligin son haftasında Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget, sahasında Galatasaray Petrol Ofisi'yle karşılaşacak. Fenerbahçe ise Algspor deplasmanında boy gösterecek.

Ligde 25. hafta sonuçları şöyle:

Karadeniz Ereğli Belediyespor-Ünye Kadın Spor Kulübü: 0-3 (Hükmen)

Beşiktaş JK United Payment-Fatih Vatanspor: 3-2

Amed Sportif Faaliyetler-Hakkarigücüspor: 2-0

Fenerbahçe Petrol Ofisi-Beylerbeyispor: 1-0

Galatasaray Petrol Ofisi-Algspor: 3-0

Bornova Hitabspor-Ankara Büyükşehir Belediye Fomget: 1-12

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Trabzonspor-Çekmeköy Bilgidoğa: 17-0

"HAKEM PERFORMANSI HİÇ ŞAŞIRTMADI"

Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'ndeki müsabakanın ardından kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Danabaş karşılaşmanın hakeminin performansını eleştirdi.

Sarı-lacivertli takımla gurur duyduğunu belirten Danabaş, "Ligin son haftasına kadar geldik. Bugüne kadar da ligi lider götürdük. Sahada gördüğümüz hakem performansı bizi hiç şaşırtmadı. Zaten sezon içerisinde hem içerde hem dışarda gördüğümüz hakem performansı ile birebir aynıydı. Gözünün önünde arkadan tekme atan oyuncuya kırmızı kart çıkartmaktan aciz bir hakem vardı." ifadelerini kullandı.

"KAÇ GOL GEREKİYORSA O KADAR ATILIYOR"

Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget'in 22. haftada Çekmeköy Bilgidoğa'yı 19-0, bugün oynanan maçta da Bornova Hitabspor'u 12-1 mağlup etmesine değinen Danabaş, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Türkiye Futbol Federasyonunun gözleri önünde, iki maçta 31 gol atıldı. Bu hayatın normal akışına da aykırı bir şey. Rakip maçta bugün son 18 dakikada 6 gol atıldı. Bu hiç normal değil. Kaç gol gerekiyorsa o kadar atılıyor. Rakip takım bu işleri güzel yapıyor. Golcüleri de çok iyi. Bol bol gol atıyorlar. Artık iş biraz zora girdi. Ligin son haftasına giriyoruz. Aynı puandayız. Gol averajı ile diğer takım şu anda öne geçti ama biz sonuna kadar şartları zorlayacağız. Çıkacağız, biz top oynayacağız, biz futbol oynayacağız. Başka hiçbir şey yapmayacağız. Bize bugüne kadar haftalardır bir sürü dedikodu geldi. Bunların hiçbirine inanmıyorduk, inanmak istemiyorduk. Türk futbolunun temiz olduğuna inanıyorduk. Biz bu gelen bilgileri, federasyon ve yetkililerle paylaştık ama maalesef sonuç ortada. İki maçta 31 gol. Artık başka ne söyleyeyim. Biz temiziz. Cümlenin sonunu getirmek istemiyorum ama takımımızla, oyuncularımızla ve tüm ekiple gurur duyuyorum. Bugüne kadar geldik. Taraftarlarımızı mutlu etmek istiyorduk, bir şampiyonluk vermek istiyorduk ama hala bir maçımız var. Çıkmadık candan umut kesilmez."