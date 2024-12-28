Fenerbahçe'den '127 milyon Euro'luk transfer! İspanyollar açıkladı: Mourinho vatandaşını istiyor

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Süper Lig'de ilk devreyi lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde kapatan Fenerbahçe, ocak ayı transfer döneminde eksiklerini tamamlayıp ikinci yarıya daha güçlü bir takımla başlamanın planlarını yapıyor.

Jose Mourinho'nun istekleri doğrultusunda çalışmalarını hız kesmeden sürdüren sarı lacivertliler, yıldız isimleri takıma katmak için var gücüyle mesai harcıyor.

Fenerbahçe'nin listesinde birçok yıldız yer alırken Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca'nın transferinde sona gelindi.

İSPANYOLLARDAN FELIX İDDİASI

Sarı lacivertli takım, birçok yıldızla görüşmelerine devam ederken İspanyol basınından yeni bir iddia daha geldi.

İspanyol basınından Fichajes; Fenerbahçe'nin, bonservisi Chelsea'de bulunan Joao Felix'i kiralık olarak kadrosuna katmayı planladığını aktardı.

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Fichajes'in haberinde, oyuncuyla eski kulübü Benfica ve Barcelona'nın da ilgilendiğine dair bilgiler verildi.

AYRILMAYA SICAK BAKIYOR

25 yaşındaki yıldız, bu sezon da Chelsea'de süre bulamaması nedeniyle devre arasında kiralık olarak başka bir transfer olmaya sıcak bakıyor.

127 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLDU

2019 yılında Atletico Madrid'in tam 127 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Portekizli oyuncu, beklenen patlamayı bir türlü gerçekleştiremedi.

7 GOL KATKISI YAPTI

Bu sezon 16 resmi maçta forma giyen Joao Felix, 5 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.