Fenerbahçe'den 12-1'lik skor sonrası yeni hamle!

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Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyonluk yarışı veren ABB Fomget Spor Kulübü ve Fenerbahçe arasındaki kriz devam ediyor.

ABB Fomget'in 12-1'lik galibiyeti sonrası soruşturma talebinde bulunan Fenerbahçe'den yeni hamle geldi.

HAKEM, GÖZLEMCİ VE VAR TALEBİ

Fenerbahçe, kadın futbolda son hafta oynanacak maçlar için Türkiye Futbol Federasyonu’ndan çift gözlemci ve çift temsilci atanması, maçların oynandığı illerin dışında farklı bölgelerden gözlemci, temsilci ve hakem görevlendirilmesi, üst klasman hakem ataması gerçekleştirilmesi ve uygulanabilirse her iki müsabaka için VAR Uygulaması yapılması talebinde bulundu.

NE OLMUŞTU?

Kadınlar Futbol Süper Ligi’nde ABB Fomget Spor Kulübü ve Fenerbahçe Petrol Ofisi son haftaya 67’şer puanla ilk iki sırada girdi.

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İkili averajı eşit olan iki takımdan ABB FOMGET, 25’inci haftada Bornova Hitab Spor’u 12-1 mağlup ederek +5 averajla liderlik koltuğuna oturdu.

Fenerbahçe, başkent ekibinin oynadığı ve farklı skorlarla geçtiği Bornova Hitab Spor ve Çekmeköy Bilgidoğa maçlarına dair soruşturma açılması için TFF’ye başvuruda bulundu.