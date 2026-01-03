Fenerbahçe'den 10 milyar TL'lik tarihi karar!

Haberin Devamı

Fenerbahçe Kulübü, 1 milyar 250 milyon lira olan şirket sermayesini 6 milyar 250 milyon liraya çıkaracağını açıkladı...

Konuya ilişkin izahnameyi Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderen sarı lacivertliler, sermaye artırım oranını yüzde 400 olarak duyurdu. Açıklamada 1 milyar 250 milyon liralık sermayenin 6 milyar 250 milyona çıkarılacağı belirtilirken, nominal değeri 1 TL olan yeni pay alma haklarının her pay için 2 TL olarak kullandırılacağı ifade edildi.

PARANIN YÜZDE 20'Sİ FUTBOLCULARA

Yapılacak bu işlemle 10 milyar lira gelir beklenirken, 24 milyon 777 bin 500 liralık arz giderinin ardından 9 milyar 975 milyon 222 bin 500 lira fon sağlanması hedefleniyor. Fenerbahçe, yapılacak sermaye artımınında elde edilecek gelirin yüzde 70’ini finansal borçlarda, yüzde 20’sini futbolcu ödemelerinde, yüzde 10’unu ise vergi borcu ödemelerinde kullanacağını duyurdu.

