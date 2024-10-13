Fenerbahçe'den 1 günde 2. derbi zaferi

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Fenerbahçe Opet, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 3. hafta maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring’i konuk etti.

Fenerbahçe Opet, karşılaşmayı 82-73 kazandı ve ligde 2’de 2 yaptı.

Emma Meesseman kaydettiği 22 sayıyla takımın skoreri olurken Marieme Badiane 16, Alperi Onar 14, Gabrielle Williams da 10 sayıyla galibiyete önemli katkı verdi.



İlk periyodu 16-18 geride tamamlayan Fenerbahçe Opet'in skor yükünü pota altındaki etkili oyunuyla Williams, Badiane ve Meesseman çekti. Yüksek tempoda oynanan ve dengeli geçen ikinci periyotta ise 36-36 eşitliğin ardından İdil, Alperi ve Meesseman ile sayılar bulan Fenerbahçe Opet soyunma odasına 42-38 önde gitti.

İkinci yarıya hızlı başlayan Fenerbahçe Opet; Williams, Badiane ve Alperi’nin basketleriyle farkı 8 sayıya çıkarttı ve Galatasaray'dan mola geldi: 51-43. Mola dönüşü Williams ile farkı çift hanelere yükselten sarı lacivertliler, final periyoduna 62-51 öne girdi. Farkın 4 sayıya kadar indiği dördüncü periyotta Galatasaray'a şans tanımayan Fenerbahçe; Williams, Messeman, Badiane ve Alperi’nin basketleriyle farkı tekrar açtı ve parkeden 82-73 galip ayrıldı.



Çeyrek skorları:

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1.Çeyrek: 16-18

2.Çeyrek: 26-20

3.Çeyrek: 20-13

4.Çeyrek: 20-22