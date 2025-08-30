Fenerbahçe’deki Mourinho ayrılığını Mehmet Arslan yazdı: Acun Ilıcalı söylemişti!

Haberin Devamı

Fenerbahçe, Jose Mourinho ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı. Sarı lacivertlilerin resmi sosyal medya hesabından konuya ilişkin şu ifadelere yer verildi:

“Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz.

Fenerbahçe Spor Kulübü”

MEHMET ARSLAN YAZDI: ACUN ILICALI HAKLIYDI!

Hürriyet Spor’un usta yazarı Mehmet Arslan, ayrılığı köşesinde değerlendirdi. İşte o yazı…

Acun Ilıcalı söylemişti

Acun Ilıcalı, en umutsuz anda bile bir çıkış yolu olduğuna inanan, çözüm odaklı bir iş insanıdır. Ama o ve onun gibi düşünen yöneticiler Mourinho konusunda inançlarını tümüyle yitirmişlerdi. O umudun kalmadığı anda da görevi bıraktı zaten Ilıcalı. Ve zaman Ilıcalı’yı haklı çıkardı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un en büyük seçim kozlarından biriydi Acun Ilıcalı. Jose Mourinho uğruna Ilıcalı ile yollarını ayırmayı bile göze almıştı Koç. Ama aynı karşılığı, “Değişeceğim” diyerek kendisini ikna eden Portekizli hocadan göremedi. Acun Ilıcalı’yı tanırım. En umutsuz anda bile bir çıkış yolu olduğuna inanan, çözüm odaklı bir iş insanıdır. Ama o ve onun gibi düşünen yöneticiler Mourinho konusunda inançlarını tümüyle yitirmişlerdi. O umudun kalmadığı anda da görevi bıraktı zaten Ilıcalı. Jose Mourinho ile olmuyordu, olmayacaktı da. Neydi o eleştiriler..

HİÇ SORUMLULUK ALMADI

1- Mourinho’nun takımla ilişkisi tamamen koptu.

2- Fenerbahçe’nin futbolunda ileriye dönük hiç olumlu işaretler yoktu.

3- Takımın ruhu ile bağdaşmayan bir savunma anlayışı ile çıkılıyordu her maça.

4- Yerli oyuncularla bağlar tamamen kopmuştu.

5- Yerlilerin dışlanması, takım içinde gruplaşmalara yol açmıştı.

6- Her başarısızlıkta, üstü kapalı yönetimi suçluyor, hiçbir sorumluluk almıyordu.

LONDRA'DA İŞLER DEĞİŞTİ

Tüm bu gerçekler geçtiğimiz sezon sonunda her toplantıda başkana iletildi. Tam, “Başkan ikna oldu” derken, haziran ayında Londra’da yapılan görüşmede Ali Koç’u ikna eden Mourinho oldu. Göreve devam etti. Ama Samandıra’da gruplaşmalar, hocadan uzaklaşmalar sürdü. Daha da önemlisi belki de son 20 yılın en önemli karşılaşması olan Benfica maçı kaybedildi. Zaman Acun Ilıcalı’yı haklı çıkardı. Ve geçtiğimiz sezonun sonunda Ilıcalı’nın önerisi ile verilmesi gereken ama verilemeyen ‘Mourinho kararı’ bu sezonun başında büyük bir krize sürükledi Fenerbahçe’yi.