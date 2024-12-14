Fenerbahçe'deki kriz transferle çözülüyor! Jose Mourinho istedi, yönetim gaza bastı...

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Ocak ayında başlayacak ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor.

Sezonun ikinci devresinde hem Avrupa'da hem de ligde olan iddiasını sürdürmek isteyen sarı lacivertliler, kadrosunu güçlendirmek için öncelikli hedefini belirledi.

SAMET AKAYDİN FİTİLİ ATEŞLEDİ

Son olarak Bilbao maçında yaptığı hatanın ardından taraftarın yuhaladığı Samet Akaydin'in Başakşehir maçı kadrosunda yer alma ihtimali de oldukça düşük görülüyor. Savunma hattında yaşanılan formsuzluk ve sakatlıklarla boğuşan Fenerbahçe'de Samet'in de olmayışı stoper transferini öncelik haline getirdi.

AYRILIK KAPIDA

Fenerbahçe'de tartışmaların odağındaki isim Samet Akaydin, sarı lacivertli kulüpten ayrılma kararı aldı ve bu talebini yönetime bildirdi.

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Sezon bitimine dek kendisine gelecek teklifleri değerlendirmek isteyen 30 yaşındaki savunma oyuncusu, menajerine 'kulüp bul' talimatı verdi. Rusya ve MLS kulüplerinden talipleri bulunan Akaydin, kariyerini yurt dışında sürdürmek istiyor.

MOURINHO SİNYALİ VERMİŞTİ

Beşiktaş'a karşı alınan mağlubiyetin ardından iç sahada Athletic Bilbao'ya 2-0 yenilen Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho transfer sinyalini vermişti. Portekizli çalıştırıcı karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada Becao’nun istediği profilde bir stoper olmadığını dile getirdi, Samet için de, “Kendisini ve stattaki atmosferi korumak için onu iç saha maçlarında oynatamam” demişti. Yönetim, Portekizli teknik adamın talebi doğrultusunda sol ayaklı stoper arayışına başladı.

YERİNE PSV'NİN YILDIZI

Hollanda basını, sarı-lacivertli kulübün, PSV ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan stoper Olivier Boscagli ile ilgilendiğini duyurdu. Yönetimin, sol ayaklı stoperi devre arasında transfer etmek istediği ve temaslara başladığı öne sürüldü.

Stoperin yanı sıra sol bekte de forma giyebilen Boscagli bu sezon PSV formasıyla 21 maçta, 1 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.