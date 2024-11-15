Fenerbahçe'deki ilk golünü attı, Mourinho'dan özel tebrik geldi!

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Fenerbahçe, hazırlık maçında Zenit'i 2-1 mağlup etti. Galibiyet golleri ise Cenk Tosun ve Levent Mercan'dan geldi.

YEDEK AĞIRLIKLI KADRO

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Rusya'nın Zenit takımıyla hazırlık müsabakasında karşı karşıya gelen Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, yedek ağırlıklı bir ilk 11 tercih etti.

Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada kalede İrfan Can Eğribayat'ı görevlendirirken, üçlü savunmada Rodrigo Becao, Yusuf Akçiçek ve Levent Mercan'ı tercih etti.

Orta sahanın sağında Oğuz Aydın solunda ise Filip Kostic oynarken, göbekte Bartuğ Elmaz, Zeki Dursun ve Fred Rodrigues yer aldı. Dusan Tadic ve Cenk Tosun ise gol yollarında şans buldu.

Fenerbahçe'de Osman Ertuğrul Çetin, Engin Can Biterge, Muharrem Çizgili, Metehan Kurt, Şükür Toğrak, Mustafa Sezai Gülmez, Kerem Kayaarası, Kaan Akyazı, Yiğit Emir Ekiz ve Mert Hakan Yandaş ise yedek soyundu.

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LEVENT MERCAN SİFTAH YAPTI

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye katılan ve forma şansı bulmakta zorlanan Levent Mercan, Zenit ile oynanan hazırlık maçına ilk 11'de başlayan Mercan, sarı-lacivertlilerdeki ilk golünü de kaydetmeyi başardı.

63. dakikada sol taraftan içeriye doğru giren Levent Mercan, topu Tadic'e aktardı. Tadic'in pasıyla yeniden topla buluşan Levent Mercan, ceza yayı civarından yaptığı vuruşla fileleri sarstı.

MOURINHO TEBRİK ETTİ

Levent Mercan, attığı golden sonra büyük sevinç yaşarken hocası da bu sevince dahil oldu. Jose Mourinho, Levent Mercan'ın attığı gol sonrası saha içerisine girerek 23 yaşındaki oyuncuyu özel olarak tebrik etti.