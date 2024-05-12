Fenerbahçe’de zirveden çıkan karar: Sadettin Saran çekildi, Ali Koç yeniden aday

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Fenerbahçe’de başkanlık seçiminin kaderini belirleyecek Ali Koç-Sadettin Saran zirvesi dün yapıldı. Başkan Koç’un çağrısı üzerine dün bir araya gelen taraflar yaklaşık 3 saat süren görüşme sonucunda 8-9 Haziran’da yapılacak Seçimli Olağan Genel Kurul’da izleyecekleri yol haritası konusunda anlaşmaya vardı. Buna göre Saran başkan adaylığından çekilirken, Koç bir dönem daha aday olma kararı aldı. Ali Koç, görüşme sonrası yaptığı yazılı açıklamada, yapıcı tavrı için Sadettin Saran’a teşekkür ettiğini belirtip şu ifadeleri kullandı: “Kendileri ile bugün (dün) gerçekleştirdiğimiz toplantının Fenerbahçe’mizin geleceği açısından önemli bir dönüm noktası olacağını düşünüyorum.

OLAĞANÜSTÜ DURUM SÖZ KONUSU

Daha önce ‘aday olmayacağımı’ ifade etmiştim. Ancak, yine aynı ifadelerimin devamında ‘olağanüstü bir durum olması halinde düşüncemi gözden geçirebileceğimi’ de söylemiştim. Bilindiği üzere, son 20 yılda Fenerbahçe olarak sistematik ve artan saldırılara maruz kaldığımız aşikardır. Camia olarak, tüm bu saldırılara karşı 3 Temmuz 2011’de ve 4 Nisan 2015’te olduğu gibi duruş koymaya devam etmekteyiz.

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MÜCADELEMiZ DEVAM ETMELi

Kulübümüzün aydınlık yarınlara kavuşması için başlattığımız mücadelenin kararlılıkla devam etmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda, yeniden aday olma kararı aldım.”

FENERBAHÇE KULÜBÜ’NÜ AKBABA KÜLTÜRÜNE TESLiM ETMEYECEĞiZ

Fenerbahçe Başkan adaylığından Ali Koç lehine çekilen Sadettin Saran, “Fenerbahçe’nin yüksek menfaatleri, her türlü kişisel hırs ve egonun üzerindedir. Fenerbahçe’yi kendi emellerine alet etmek isteyen ve bölerek yönetmeyi arzulayan akbaba kültürüne teslim etmeme kararlılığımız tamdır” dedi. Bu arada Koç’un Saran’a, “Bu dönem aday olma, bir sonrakinde ben, seni destekleyeceğim” dediği öğrenildi.