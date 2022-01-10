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Fenerbahçe'de Zeki Murat Göle'den mağlubiyet sözleri: "Biraz duygusaldık"

#Fenerbahçe#Zeki Murat Göle#Adana Demirspor
Fenerbahçede Zeki Murat Göleden mağlubiyet sözleri: Biraz duygusaldık

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle, 2-1 kaybettikleri Adana Demirspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

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Duygusallık nedeniyle maçın ellerinden çıktığını belirten Zeki Murat Göle, "Taraftarlarımızın özür diliyoruz. Hiç istemediğimiz bir sonuç. Bu durumdan bir an önce çıkmamız gerekiyor. Biraz duygusaldık. Oyuncular zor süreçten geçiyor. Çok isteklilerdi maçı çevirmek için. Lige tutunmak için bir fırsat vardı elimizde. Duygu durumu nedeniyle maç elimizden çıktı." dedi.

Zeki Murat Göle, "Neden istenen oyun gelmiyor?" şeklindeki soruya ise "Geniş kapsamlı düşünmek lazım. Sezonlar iyi başlıyor ama sonra denge bozuluyor. Uzun süre şampiyonluk olmadığı için taraftar istekli, beklenen futbol da gelmeyince sabır olmuyor. Sabır olmayınca kırılmalar oluyor." yanıtını verdi.

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#Fenerbahçe#Zeki Murat Göle#Adana Demirspor

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