Fenerbahçe'de Zeki Murat Göle'den Karagümrük maçı yorumu

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Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle ise genel anlamda istedikleri oyunu sergileyemediklerini ve bunun da kendilerini üzdüğünü dile getirdi.

Zor bir süreçte olduklarını dile getiren Zeki Murat Göle, "İlk yarıdaki oyun anlayışımız ikinci yarıya yansıyamadı. 11-11 rakibi bayağı yorduk, topa sahip oyun anlayışıyla oynamaya çalıştık ve agresiflikte, üretkenlikte problem yaşadık. Üzerine penaltı pozisyonu ve kırmızı kart oldu. İkinci yarıdaki beklentimiz daha çok pozisyon bulmaydı. Rakibimizin geri çekilmesiyle agresif savunmayı aşamadık. Son dakikalarda net pozisyonumuz oldu. Yeteri kadar tempo yapamadık ikinci yarı. Oyunun yönünü daha hızlı değiştirmemiz gerekiyordu. Çift santrfora döndük, Serdarın pozisyonu faulle kesildi. VAR'a gitmedi pozisyon. Genel anlamda baktığımızda istediğimiz hiçbir şekilde olmadı" dedi.



YENİ HOCA GELENE KADAR TAKIMI DİRİ TUTMAYA ÇALIŞACAĞIZ



Zeki Murat Göle, istedikleri formasyonu değiştirdiklerini ancak olmadıkları için eski sisteme döndüklerini ifade ederek, "Ligin geneline baktığımız zaman son dönemlerde bu problemi yaşıyorduk. Bu dönemde biraz oyuncularda yıprandı. Şimdi bir değişim oluyor sonuçta yeni bir yapılanma olacak hocamız gelecek. O gelene kadar mümkün olduğu kadar takımı diri tutmaya çalışacağız, süreci göreceğiz. İlk yarıya baktığımız zaman kötü bir takım yoktu kazanmak için uğraşan doğru oyunu oynamaya çalışan bir takım vardı. Sadece üretkenlikte zaaflar vardı. Rakibi yorduk onun akabinde penaltı ve kırmızı kart geldi. İşler istediğimiz şekli aldı ikinci yarıda olan apayrı bir şey. Bu da tabii rakibin ceza sahasını agresif savunması da oldu. Kilidi açamadık" diye konuştu.