MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFenerbahçe'de Zeki Murat Göle'den itiraf! "Utanıyorum..."
GeriFutbol Fenerbahçe'de Zeki Murat Göle'den itiraf! "Utanıyorum..."
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 14.03.2020 - 22:42,Son Güncelleme:/

Fenerbahçe'de Zeki Murat Göle'den itiraf! "Utanıyorum..."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle, Konyaspor'a 1-0 kaybettikleri ve galibiyet hasretinin 7 maça çıktığı karşılaşma sonrasında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. 

Sözlerine "Bu akşam Fenerbahçe ruhunu sahaya yansıtamadığımız için kendi adıma utanıyorum." diye başlayan Göle, "Plandığımız oyunu hiçbir şekilde uygulayamadık. Çok zor bir maç oldu bizim için. Enerjimiz o kadar düşüktü ki, bunu hiçbir şekilde yukarıya taşıyamadık. Rakip 9 kişi kaldı, ona rağmen bu arzu ve isteği sahaya yansıtamadık. Değişimden önceki süreçte takımın ritmi bozuldu. Üst üste gelen mağlubiyetler var, 8. kez kazanamadık bugün. Fenerbahçe tarihine bakarsak, bu aykırı bir şey. Fenerbahçe bunun üstesinden gelebilecek büyüklükte bir kulüp, her zaman da gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Sarı lacivertlilerdeki teknik direktör belirsizliği hakkında gelen soruyu da yanıtlayan Göle, "Yönetimimiz teknik direktör konusunda gerekeni yapacak, çalışmalar devam ediyor. Lisans olarak ben 2 maça çıkabiliyorum, bu benim son maçımdı." dedi.

Fenerbahçe mağlup oldu, Bülent Korkmaz tarihe geçti
Fenerbahçe mağlup oldu, Bülent Korkmaz tarihe geçti!
Fenerbahçeli yıldızdan öz eleştiri Utanç verici
Fenerbahçeli yıldızdan öz eleştiri! "Utanç verici"
Konyasporun kalecisi Ertuğrul Taşkırandan Fenerbahçe galibiyeti sonrası isyan
Konyaspor'un kalecisi Ertuğrul Taşkıran'dan Fenerbahçe galibiyeti sonrası isyan!
11
Fenerbahçede görülmemiş olay Tam 6 yıl sonra...
Fenerbahçe'de görülmemiş olay! Tam 6 yıl sonra...
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle