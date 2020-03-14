Fenerbahçe'de Zeki Murat Göle'den itiraf! "Utanıyorum..."

Sözlerine "Bu akşam Fenerbahçe ruhunu sahaya yansıtamadığımız için kendi adıma utanıyorum." diye başlayan Göle, "Plandığımız oyunu hiçbir şekilde uygulayamadık. Çok zor bir maç oldu bizim için. Enerjimiz o kadar düşüktü ki, bunu hiçbir şekilde yukarıya taşıyamadık. Rakip 9 kişi kaldı, ona rağmen bu arzu ve isteği sahaya yansıtamadık. Değişimden önceki süreçte takımın ritmi bozuldu. Üst üste gelen mağlubiyetler var, 8. kez kazanamadık bugün. Fenerbahçe tarihine bakarsak, bu aykırı bir şey. Fenerbahçe bunun üstesinden gelebilecek büyüklükte bir kulüp, her zaman da gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Sarı lacivertlilerdeki teknik direktör belirsizliği hakkında gelen soruyu da yanıtlayan Göle, "Yönetimimiz teknik direktör konusunda gerekeni yapacak, çalışmalar devam ediyor. Lisans olarak ben 2 maça çıkabiliyorum, bu benim son maçımdı." dedi.