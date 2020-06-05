Fenerbahçe'de Zanka kararı! Sezon sonu...

Bu sezon sadece Serdar Aziz'in performansından memnun kalan Fenerbahçe, Isla ve Hasan Ali'nin yanı sıra kiralık gittiği Fortuna Düsseldorf'tan dönecek olan Mathias Zanka ile de gelecek sezon devam etmeyi düşünmüyor.

Sabah gazetesinin haberine göre; F.Bahçe, Danimarkalı stoperden takım bulmasını istedi.

İki sol bek, 1 sağ bek ve en az 1 stoper alacak olan Kanarya, Falette konusunda ise Frankfurt ile yapılacak görüşmeler sonrasında karar verecek

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