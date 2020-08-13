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GeriFutbol Fenerbahçe'de Zajc ve Novak, özel program dahilinde çalıştı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 13.08.2020 - 19:14,Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Zajc ve Novak, özel program dahilinde çalıştı

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Fenerbahçe'de Zajc ve Novak, özel program dahilinde çalıştı
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Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıklarına sonradan başlayan Miha Zajc ve Filip Novak, özel program dahilinde çalıştı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, takıma bugün katılan Miha Zajc sahada aerobik koşusu yaparken, yeni transfer Filip Novak da salonda kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

Teknik direktör Erol Bulut, sabah gerçekleştirilen sprint çalışması sırasında 25 kilometre hız barajını aşan futbolcularına jest yaparak akşam antrenmanını iptal etmişti.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek

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