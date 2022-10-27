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Fenerbahçe'de Zajc ve Emre Mor'dan Rennes maçı sonrası açıklamalar

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#Fenerbahçe#Emre Mor#Miha Zajc
Fenerbahçede Zajc ve Emre Mordan Rennes maçı sonrası açıklamalar
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2022 22:38

UEFA Avrupa Ligi B Grubu maçında Rennes'e karşı 3-0 geri düşen ve 3-3 beraberliği bulmayı başaran Fenerbahçe'de golleri atan Miha Zajc ve Emre Mor maçı değerlendirdi.

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3-3'lük Rennes - Fenerbahçe maçında temsilcimizin ikinci ve üçüncü gollerini atan Miha Zajc ve Emre Mor, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

ZAJC: ÖNEMLİ OLAN KAYBETMEMEKTİ

Zor bir maçtı. Rakibimiz iyi bir takım. İlk yarı performansımız çok iyi değildi ama ikinci yarıda karakterimizi gösterdik. Bu puanı hak ettik. Frikik golü çok güzeldi ama daha önemli olan kaybetmemekti. Bizim takımda her oyuncu önemli ve her zaman elinden geleni yapması gerekiyor herkesin. 1 puanda dolayı mutluyum, harika bir atmosfer vardı. Polonya'ya grup liderliği için kazanmaya gideceğiz.

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Emre Mor: BATSHUAYI'NİN HAKKINI VERMEK LAZIM

Geri döndük. Bu geri dönüşte inancımızın büyük bir payı vardı. Kaliteli bir takım olduğumuzu gösterdik. Bir sonraki maça en iyi şekilde odaklanacağız. Grubumuzda birinci olmak istiyoruz, bunu da hak ettiğimizi düşünüyorum. Golde Batshuayi'nin de hakkını vermek gerekiyor, rakibi engelledi ve bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldım. Şutu attım ve gol oldu. Şanslıydım, belki de diğer maçlarda şanssızdım, bilmiyorum. Bu geri dönüşü hak ettiğimizi düşünüyorum. Muazzam bir destek veriyor taraftarımız. Bundan dolayı da futbol oynuyorum. Onları mutlu etmek istiyorum. Bugün en önemli şey geri dönüştü, bundan dolayı da keyifliyim.

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#Fenerbahçe#Emre Mor#Miha Zajc

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