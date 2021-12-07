Fenerbahçe'de zafer haftası! 3 branşta da kayıp yok...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
35 kent alarmda Peş peşe uyarılar35 kent alarmda! Peş peşe uyarılar#Meteoroloji
Ölümsüz aşk sona eriyor... Dünyanın en sadık canlıları neden boşanmaya başladıÖlümsüz aşk sona eriyor... Dünyanın en sadık canlıları neden boşanmaya başladı?#İklim Krizi
Szalai gerçeği Hocası Chelseayi açıkladı, gerçek başka çıktıSzalai gerçeği! Hocası Chelsea'yi açıkladı, gerçek başka çıktı#Attila Szalai
Tek tuşla kurtuldu Polis 3 dakikada eve geldi... Başına silah dayayınca keskin nişancı vurduTek tuşla kurtuldu! Polis 3 dakikada eve geldi... Başına silah dayayınca keskin nişancı vurdu#KADES
Vurun kardaşlar vurun Barolar Birliğinin yolu... Devrimin yolu olmaz, hukukun yolu olurVurun kardaşlar vurun! Barolar Birliği'nin yolu... Devrimin yolu olmaz, hukukun yolu olur#Barolar Birliği
Dünya koronadan kurtulacak mı Uzmanlardan flaş Omikron varyantı sözleri...Dünya koronadan kurtulacak mı? Uzmanlardan flaş Omikron varyantı sözleri...#Omicron
Ay yüzeyinde gizemli nesne... Ve Çin harekete geçtiAy yüzeyinde gizemli nesne... Ve Çin harekete geçti#Çin
Bakan Dönmez: Sabit saat kaygı, stres ve depresyonu önlüyor, 5.9 milyar TL tasarruf ettikBakan Dönmez: Sabit saat kaygı, stres ve depresyonu önlüyor, 5.9 milyar TL tasarruf ettik#Fatih Dönmez
Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığı için ne dediKılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığı için ne dedi?#Kılıçdaroğlu
Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı hayatını kaybettiProf. Dr. Şaban Teoman Duralı hayatını kaybetti#Teoman Duralı
Atina’yla ‘201 naaş’ krizi çözüldüAtina’yla ‘201 naaş’ krizi çözüldü#Yunanistan
Mecliste ayıp hareket gerilimiMeclis'te 'ayıp hareket' gerilimi#Kılıçdaroğlu
İşte Ajda Pekkanın yılbaşı tarifesiİşte Ajda Pekkan'ın yılbaşı tarifesi!#Ajda Pekkan
Tüm takım ona koşmuştu Maçtan sonra acı olayı açıkladı...Tüm takım ona koşmuştu! Maçtan sonra acı olayı açıkladı...#İrfan Can Eğribayat
Bakan karantinada, Başbakan gece kulübünde... Savaş çıkarsa Tanrı yardımcımız olsunBakan karantinada, Başbakan gece kulübünde... "Savaş çıkarsa Tanrı yardımcımız olsun"#Sanna Marin
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Fenerbahçe'de zafer haftası! 3 branşta da kayıp yok...

#Fenerbahçe#Fenerbahçe Beko#Fenerbahçe Opet
Fenerbahçede zafer haftası 3 branşta da kayıp yok...
Süleyman Arat

Fenerbahçe, hem futbolda hem de basketbol ve voleybolda haftaya damgasını vurdu. Rizespor’a fark atan Kanarya, basketbolda erkeklerde Afyon, kadınlarda Antalya’yı devirdi. Voleybol erkeklerde Arkas’ı 3-1’l geçen Kanarya’da Sarı Melekler de Mert Grup Sigorta’yı set vermeden geçti.

Haberin Devamı

Fenerbahçe haftalardır aradığı bol gollü çıkış maçını evinde ağırladığı Rizespor karşısında 4 golle yakalarken, sarı lacivertliler diğer tüm kulvarlarda kazanarak, sportif anlamda adeta bir zafer haftası yaşadı.

FİLEDE 1. SIRADA

Voleybol erkek takımı ligin en zorlu deplasmanlarından İzmir’de Arkas’ı 3-1 yenerek ligde 2. sırayı korurken, Sarı Melekler de İstanbul’da Mert Grup Sigorta’yı 3-0 mağlup ederek 1 maç eksiğiyle 2 sırada yer alarak ligin gizli lideri konumunda bulunuyor.

Gözden Kaçmasın

Son dakika: Fenerbahçeden Berke Özer, Ferdi Kadıoğlu, Muhammed Gümüşkaya ve Arda Gülere sözleşme teklifiSon dakika: Fenerbahçe'den Berke Özer, Ferdi Kadıoğlu, Muhammed Gümüşkaya ve Arda Güler'e sözleşme teklifi!Haberi görüntüle

Zafer haftasını kadın basketbolunda da yaşayan Fenerbahçe 7. hafta maçında Antalya 07 Basketbol’u 92-38 yenerek 7’de 7 yaptı ve liderliğini sürdürürken yarın oynayacağı Galatasaray derbisi öncesinde moral buldu.

AVRUPA-LİG DUBLESİ

F.Bahçe Beko ise ligde HDI Sigorta Afyon Belediyesi’ni 100-51 gibi bir farkla yenerek ligin 11. haftasında 10. galibiyetine imza attı ve lig liderliğindeki yerini korudu. F.Bahçe Beko hafta içinde de bir Euroleague zaferine imza atmış Monaco’yu İstanbul’da 96-86 yenerek bu kulvarda 4. galibiyetini almıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Fenerbahçe Beko#Fenerbahçe Opet

BAKMADAN GEÇME!

Omicronu tespit eden doktor olağan dışı semptomu açıkladı

Omicron'u tespit eden doktor 'olağan dışı' semptomu açıkladı

#Koronavirüs
Otomobilinizdeki gizli özellikleri biliyor musunuz

Otomobilinizdeki gizli özellikleri biliyor musunuz?

#Otomobil
TikTok, Snapchat, YouTube, Instagram... Çocuğunuz sosyal medya kullanıyorsa bunları bilmeniz şart

TikTok, Snapchat, YouTube, Instagram... Çocuğunuz sosyal medya kullanıyorsa bunları bilmeniz şart

#SOSYAL MEDYA