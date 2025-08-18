Fenerbahçe'de Yves Bissouma gelişmesi: Girişimler başladı!

Haberin Devamı

Yeni sezon kadro güçlendirme çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için İngiliz medyasından dikkat çeken bir iddia geldi.

HAREKETE GEÇİLDİ

Team Talk'un haberine göre; Sarı - lacivertli takım, Tottenham ile yollarını ayırmayı planlayan Yves Bissouma için girişimlere başladı.

FENERBAHÇE'NİN BONSERVİS DÜŞÜNCESİ

Haberde Fenerbahçe'nin bu transferi 11.5 milyon Euro bonservis karşılığında bitirmek istediği aktarılıken, İngiliz yönetiminin ise bu miktarı arttırmak istediği belirtildi.

TOTTENHAM AYRILIĞA SICAK

2022 yılında Brighton’dan 29 milyon Euro karşılığında transfer edilen Bissouma, Londra ekibinde beklenen performansı sergileyemedi. İngiliz yönetiminin oyuncuyu elden çıkarmaya sıcak baktığı ifade edildi.

ALİ KOÇ 'ORTA SAHA İLE GÖRÜŞÜYORUZ' DEMİŞTİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "İki kanat ve bir orta saha oyuncusu ile görüşüyoruz." ifadelerini kullanarak taraftara transfer müjdesi vermişti.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONU SONA ERİYOR

Tottenham’ın 2022 yazında yaklaşık 30 milyon Euro ödeyerek Brighton’dan kadrosuna kattığı Bissouma'nın İngiliz ekibi ile olan s özleşmesi önümüzdeki yıl sona eriyor.

RAKAMLARI

Premir League'de 28'i geçen sezon olmak üzere 191 resmi maçta boy gösteren tecrübeli oyuncu, 5 gol ve 2 asist yaptı. Geçen sezon ise tüm kulvarlarda 44 resmi maça çıkan Yves Bissouma bu karşılaşmalarda 2 gollük skor katkısı sağladı.