Fenerbahçe'de Yusuf Akçiçek, İsmail Kartal'ın gözüne girdi! Adana Demirspor maçında...

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Rodrigo Becao, Alexander Djiku ve Serdar Aziz sakat, Samet Akaydin ise UEFA listesinde olmadığı için Ludogorets maçında Miguel Crespo’nun stoperde görev yapması bekleniyordu.

Ancak İsmail Kartal, sürpriz bir karar vererek altyapıdan kadroya dahil ettiği 17 yaşındaki Yusuf Akçiçek’i ilk 11’de oynatmıştı.

2-0’lık mağlubiyete rağmen genç stoper, sarı-lacivertli formayla çıktığı ilk resmi maçta iyi bir görüntü çizdi.

Yusuf, %93.2’lik bir pas isabet yüzdesi yakaladı, toplamda 82’yle de sahada en fazla başarılı pas veren isim oldu.

İSMAİL KARTAL'DAN ÖVGÜ DOLU ZÖLER

17 yaşındaki stoper, kritik müdahaleler yaptı, öz güvenli duruşuyla dikkatleri üzerine çekti.

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Teknik Direktör İsmail Kartal da maçın ardından genç savunmacı için, “Onu sezon başından beri ara ara antrenmanlara alıyorduk. Son 3 haftadır bizimle beraber idmanlara çıkıyor. Böylesine bir Avrupa maçında onu oynatmak aslında ona ne kadar güvendiğimizi gösteriyor. Güzel bir maç çıkardı. İnşallah üstüne koyarak devam eder” yorumunda bulundu.

MERT MÜLDÜR MÜ? YUSUF AKÇİÇEK Mİ?

Fanatik'in haberine göre Yusuf Akçiçek, ilk sınavındaki görüntüsüyle, Fenerbahçe'nin yarın oynayacağı Adana Demirspor maçında da ilk 11 için ciddi bir aday olduğunu gösterdi.

İsmail Yüksek cezalı olduğu için Miguel Crespo büyük ihtimalle orta sahada görev yapacak.

Samet Akaydin, Trabzonspor maçındaki vasat performansı sonrası formaya uzak görünüyor.

İsmail Kartal’ın Yusuf Akçiçek dışındaki diğer alternatifi, Mert Müldür’ü stoperde kullanmak olabilir.