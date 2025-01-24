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Fenerbahçe'de Yusuf Akçiçek beğeni topladı!

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#Fenerbahçe#Yusuf Akçiçek#Lyon
Fenerbahçede Yusuf Akçiçek beğeni topladı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2025 07:00

Fenerbahçe'nin Lyon ile 0-0 berabere kaldığı maçta Yusuf Akçiçek'in performansı beğeni topladı.

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Fenerbahçeli Yusuf Akçiçek, bu sezon ilk kez bir Avrupa maçına ilk 11’de başladı. 18 yaşındaki savunmacı, bu sezon sadece Ziraat Türkiye Kupası’nda Kasımpaşa’ya karşı ilk 11’de sahaya çıkmıştı. Slavia Prag deplasmanında maçın son dakikalarında oyuna dahil olan Yusuf, ligde de 2 maça sonradan oyuna girmişti. Sol bek oynadığı Lyon karşısında sahanın en iyilerinden biri olan genç futbolcu, taraftardan büyük alkış oldu.

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MOURINHO'DAN YUSUF AKÇİÇEK YORUMU

Yusuf Akçiçek benim için sürpriz değil. 18 yaşında olmasına rağmen çok profesyonel. İdmana ilk gelenlerden ve son ayrılanlardan oluyor. Onu sol bek oynatarak aslanların arasına istemedim. Sol kanatta zavallı Seba'nın biraz özverili oynaması gerekti ve takıma çok yardımcı oldu. Yusuf, harika bir potansiyeli olan bir oyuncu.

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#Fenerbahçe#Yusuf Akçiçek#Lyon

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