Fenerbahçe'de yükselişin 5 sırrı!

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Fenerbahçe zirveyle puan farkını kapatırken, ne oldu da artık yenilmeyen bir takıma dönüştü? İşte F.Bahçe’nin üç kulvarda yaşadığı çıkışın maddelik sırları:

1) Yönetimin “Biz gideriz Mourinho kalır” ifadesi Portekizli teknik direktöre duyulan güveni ve inancı sağlamlaştıran en önemli çıkış oldu.

2) Derbi öncesi Acun Ilıcalı ve Mourinho’nun yabancı hakem ve diğer konulardaki açıklamaları G.Saray cephesinde dengelerin bozulmasına neden oldu.

3) Beş stoperin sakatlığına rağmen, Skiriniar’ın hızlı adaptasyonuyla Yusuf ve Amrabat’ın parlayan stoper performansları, Çağlar ve Djiku’nun da sakatlıktan formda dönmeleri başarılı sonuçları getirdi.

4) Oğuz Aydın, Osayi-Samuel, Kostic, Levent Mercan ve bazı maçlarda kanat oynayan Szymanski’den çok iyi verim alındı.

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5) Çift forvet oynayan Dzeko-En Nesyri bir makine gibi işledi.