Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu başkanlık seçimi yapılıyor

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Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Seçimli Genel Kurulu başladı.

Faruk Ilgaz Tesisleri’nde gerçekleştirilen genel kurula, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, Yüksek Divan Kurulu başkan adayları; Şekip Mosturoğlu, Sevil Zeynep Becan, Nihat Tokat ve divan kurulu üyeleri katıldı.

Üç başkan adayı bir arada oturdu.

12 sandıkta 4 bin 100 üyenin oy kullanma hakkına sahip olduğu seçimli genel kurulda ilk olarak başkan adayları açıklamalarda bulunacak. Sonrasında üyelerin oy kullanma işlemine geçilecek. Seçimli genel kurulda oy kullanma işlemi saat 15.00’te sona erecek.

Eski başkanlar Aziz Yıldırım ve Ali Şen'e de salonda yer ayrıldı.

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Göreve gelecek yüksek divan kurulu başkanı 3 yıl başkanlık koltuğunda oturacak.

Toplantıda konuşma yapan Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, faaliyet raporunu okudu.

Olimpiyat kotası alan sporcuları açıklayan Kızılhan, sporcuları tebrik ederken, branşlarda alınan başarılar ve şampiyonlukları katılımcılara aktardı.

Kızılhan, "Bu şampiyonluklar sadece sonuçlarıyla değil, yıllardır süre gelen spor kulübü kimliğimizi de en güçlü şekilde yansıtıyor. Fenerbahçe'miz 'Dünyanın en büyük spor kulübü' tanımının her bir kelimesinin altını rekorlar ve şampiyonluklarla tamamlıyor. Bu kimliği güçlü kılan sizlerin desteği ve ilgisi, camiamızın sahiplenmesi ve bir o kadar da büyük bir mali gücü taşıdığımız bu süreçte yanımızda olan sponsorluklarımızın desteğidir" diye konuştu.

Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'a teşekkür eden Kızılhan, bugün oynanacak Beşiktaş maçıyla ilgili de futbol takımına başarılar dileyerek şunları söyledi:

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"Uğur beye ve ekibinde görev yapan arkadaşlarımıza gösterdikleri özverili hizmetler için ayrıca teşekkür ediyoruz. Gelecekte de bu büyük camia için hep bir arada olmayı diliyorum. Bu akşam hakem müdahalesi olmadan adaletsiz kararlar yaşanmadan bir derbi mücadelesi izleyelim. Fenerbahçe galip gelip hedefleri yolunda derbi yaşatsın inşallah. Futbolda yaşanan her şeye rağmen Fenerbahçe'miz zirve yarışını sürdürürken, spor kulübü kimliği ile de bizleri gururlandırmaya, Türk bayrağını dalgalandırmaya devam ediyor."

Toplantıda konuşma yapan Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkan Adayı Sevil Becan, "Bugün Fenerbahçe'mize 3 yıl boyunca hizmet edecek olan Yüksek Divan Kurulu başkanlığı heyetini seçmek üzere toplandık. Sizlerle burada tekrar buluşmak, görüşmek çok güzel. Kulübümüz tüzüğünde Yüksek Divan Kurulu'nun temel görevi danışma kurulu olarak tanımlanmıştır. 25 yıllık, çeyrek asırlık spor kulübü kongre üyeliğinin sonrasında oluşan bu kurul aslında bir akil insanlar kuruludur. İletişimin ne kadar önemli olduğunu çok iyi bilen bir kişi olarak, yüksek divan kurulunun da üye ilişkilerinin de ekibinin olması gerektiğini düşünüyorum. Her üyenin fikrine saygı gösteren, dayanışma içerisinde çalışan ekip olacağız. Bu kapsamda üyeleri dinleyecek, talep ve üyeleri toplayacağız. Yüksek Divan Kurulu'nun stratejik planını uygulayacağız ve kademelerle hayata geçireceğiz. Bugün burada kim seçilirse seçilsin, sizlerin karşısına çıkıp hep birlikte seçilen adayı kutlayalım. Bizler bir oldukça Fenerbahçe'mizi kimse yenemez. Biz umutluyuz ve diyoruz ki; geleceğin Fenerbahçe'si, geleceğin Yüksek Divan Kurulu için, barış ve beraberlik için desteklerinizi ve oylarınızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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Toplantıda konuşma yapan Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkan Adayı Nihat Tokat, "Yüksek Divan Kurulu başkanlığı onur ve ayrıcalığına talibim. Şeref ve doğruluğun bir Fenerbahçe çizgisi olduğu algısını camiamız ve ülkemizin hak ettiği gibi tekrar güçlendirmek için şevkle çalışacağımızı beyan ederim. Ekibimle birlikte tüm projeleri hayata geçirebilmek için sizlerin desteğine ihtiyacım var. Çok genç bir ekibim var, çok iyi Fenerbahçeliler. Fenerbahçe'ye tutkuyla aşığım. Tuttuğum değil, tutulduğum takımdır Fenerbahçe. Geride kalan 2 sene boyunca bize muhteşem bir divan başkanlığı yapan Uğur Dündar ve ekibine teşekkür ediyoruz. Sizleri özleyeceğiz. Uğur Dündar'dan aldığımız, hissettiğimiz her toplantımızda Atatürk'ü iliklerimize kadar işledi. Bize onu öyle bir anlattı ki ben de eğer seçilirsem aynı onun yolundan gideceğim. Sosyal faaliyetleri arttırmak için atölye, resim kursları, fotoğraf kursları bunlar ücretsiz olacak. Faruk Ilgaz Tesisleri 17-18 saat yaşayan bir yer olacak mottomuz bu. Genel kurullarımız çok uzun sürede geliyor. Bunu da 45 günde bir yapmayı planlıyoruz" diye konuştu.