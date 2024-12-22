Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri rüzgarı! 34 milyon euro iddialarının ışığında...

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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında İkas Eyüpspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Ev sahibi Eyüpspor'un golü Ahmed Kutucu'dan gelirken, sarı - lacivertlilerin sayısı Youssef En-Nesyri'den geldi.

Bu skorun ardından zirve yarışında ağır yara alan Fenerbahçe, ilk yarıyı puan kaybıyla kapattı.

Sarı - lacivertlilerde oynanan oyun ve teknik direktör Jose Mourinho tepkilerin hedefinde olurken, Youssef En-Nesyri gösterdiği performansla dikkat çekti.

SORU İŞARETLERİ VARDI AMA...

Sevilla'dan Fenerbahçe'ye sezon başında 19.5 milyon euro bonservis bedeliyle katılan ve performansı merak konusu olan Faslı futbolcu, adaptasyon sürecini bir nebze sıkıntılı geçirdi.

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34 MİLYON EUROLUK TEKLİF İDDİASI

Gol yollarında etkin bir görüntü sergileyemeyen En-Nesyri için Suudi Arabistan'dan 34 milyon euroluk bir teklifin yapıldığı, Fenerbahçe'nin ise değerlendirme için süre istediği iddia edilmişti.

Ancak yıldız futbolcu, özellikle son haftalarda ortaya koyduğu oyunla sarı - lacivertli taraftarların beğenisini topladı.

LİGDE DE AVRUPA'DA DA FİLELERİ SARSTI

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de oynadığı son 8 resmi maçta 4 gol - 2 asistle oynayan ve 6 direkt skor katkısı veren En-Nesyri, Avrupa Ligi'nde de çıktığı 6 maçta 3 gol kaydederek sarı - lacivertlilerdeki soru işaretlerini giderdi.

SADECE KAFA DEĞİL, AYAKLA DA ATIYOR...

Uzun boyu ve hava toplarındaki hakimiyetiyle gollerinin çoğunu kafayla kaydeden Faslı yıldız, Kayserispor ve Eyüpspor maçlarında ayağıyla yaptığı şık vuruşlarla ağları sarsmayı başardı.

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 24 resmi maçta süre alan 27 yaşındaki futbolcu, 9 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.