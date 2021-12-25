Fenerbahçe'de yönetime protesto hazırlığı!

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Fenerbahçe’de yaşanan kötü gidişatın ardından Beşiktaş derbisi sonrasında başkan Ali Koç’u istifaya davet eden taraftarların Malatya karşılaşması için de hazırlık yaptığı öğrenildi.

Sarı lacivertlilerin 9 kişilik Karagümrük’ü de yenemeyip aradaki farkın 16 puana çıkmasının ardından aralarında örgütlenen bazı taraftar grupları başkanı ve sarı lacivertli yönetimi protesto etmek için stadı dolduracakları öne sürüldü.

Bu duyumları alan yönetime yakın bazı taraftar gruplarının ise protestoyu önlemek için girişimlerde bulunduğu belirtildi.