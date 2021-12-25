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Fenerbahçe'de yönetime protesto hazırlığı!

#Fenerbahçe#Ali Koç#Malatya
Fenerbahçede yönetime protesto hazırlığı

Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor maçı öncesi sarı-lacivertli taraftarların Ali Koç ve yönetimi protesto etmeye hazırlandığı belirtildi.

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Fenerbahçe’de yaşanan kötü gidişatın ardından Beşiktaş derbisi sonrasında başkan Ali Koç’u istifaya davet eden taraftarların Malatya karşılaşması için de hazırlık yaptığı öğrenildi.

Sarı lacivertlilerin 9 kişilik Karagümrük’ü de yenemeyip aradaki farkın 16 puana çıkmasının ardından aralarında örgütlenen bazı taraftar grupları başkanı ve sarı lacivertli yönetimi protesto etmek için stadı dolduracakları öne sürüldü.

Bu duyumları alan yönetime yakın bazı taraftar gruplarının ise protestoyu önlemek için girişimlerde bulunduğu belirtildi.

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#Fenerbahçe#Ali Koç#Malatya

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