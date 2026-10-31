Fenerbahçe'de 'yönetim istifa' sesleri: Taraftardan sert protesto

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe'yi konuk etti.

Kadıköy'de oynanan mücadelede 1-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamayan sarı-lacivertliler, sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

GOLLERİN ARDINDAN PROTESTO

Fenerbahçe taraftarları, Göztepe'nin 76 ve 78. dakikalarda bulduğu gollerin ardından yönetime tepki gösterdi.

Sarı-lacivertli tribünlerde 'Yönetim istifa' tezahüratları yükselirken, protestolar maçın son düdüğüne kadar devam etti.

Taraftarlar, karşılaşmanın sona ermesinin ardından da tepkilerini sürdürdü.

İSTENMEYEN TABLO

Göztepe karşısında bu sezon Süper Lig'deki dördüncü mağlubiyetini alan Fenerbahçe, lig tarihinde sezonun bu aşamalarında yalnızca iki kez daha fazla yenilgi yaşamıştı.

Haberin Devamı

- 2018-2019: 5 mağlubiyet

- 1979-1980: 5 mağlubiyet

BİR PROTESTO DA KEREM'E

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, maç içinde taraftarla gerginlik yaşadı.

Müsabakanın 52. dakikasında yaşanan bir pozisyonda şutu etkisiz kalan oyuncuya taraftar tepki gösterdi. Bu tepkinin ardından Kerem de taraftara karşılığında hareket yaptı.

Lukaku ise tribünlerden takım arkadaşı için destek istedi. Ancak taraftarların tepkisi daha sonra da birkaç pozisyonda devam etti. Kerem'in 71. dakikasında direkten dışarı giden şutunun ardından ise taraftardan tecrübeli oyuncuya destek geldi.

Kerem, 83. dakikada oyundan alınırken tribünlerden yeniden ıslık sesi yükseldi.