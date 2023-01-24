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Fenerbahçe'de yöneticiler Erol Bilecik ve Selahattin Baki'den flaş açıklamalar! Galatasaray'a çağrı, Koç-Jesus gerilimi iddiasıne cevap ve Aboubakar...

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#Fenerbahçe#Selahattin Baki#Erol Bilecik
Fenerbahçede yöneticiler Erol Bilecik ve Selahattin Bakiden flaş açıklamalar Galatasaraya çağrı, Koç-Jesus gerilimi iddiasıne cevap ve Aboubakar...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2023 17:28

Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik ve Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, kulüp televizyonunda önemli açıklamalar yaptı.

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Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik ve Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, FB TV'de gündemle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Vekili Erol Bilecik ligde şampiyonluğun en güçlü adayların başında geldiklerini ifade ederken, "Dünya Kupası dönüşünde inişli çıkışlı bir süreç geçirdik. Kısa bir düşüş yaşadık ama olumlu yönde bir ivme aldık. Fenerbahçe'nin DNA'sında her branşta sonuna kadar mücadele var." dedi.

"EN FAZLA CEZA ALAN TAKIM FENERBAHÇE"

En fazla ceza yiyen takımın Fenerbahçe olduğunu dile getiren Bilecik, "Toplamda PFDK'dan 28 kez ve en fazla ceza yiyen Fenerbahçe olmuş. PFDK Başkanı sanki Fenerbahçe taraftarıymış gibi bir algı yaratıldı. Sanki kendi hesabından atıyormuş gibi köpürtmeler yapıldı. Sonrasında sayın Mehmet Sağlam, kendisiyle bir alakası olmadığını açıkladı." şeklinde konuştu.

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"GS TV'DEKİ YAYIN NEREDE?"

Galatasaray'a 'Futbolu saha içinde tutalım' çağrısında bulunan Fenerbahçeli yönetici, "Tam 96 gün geçti üzerinden, GS TV'de yayınlanacak olan yayın nerede? Biraz sözlerinin arkasında durmaları gerekir. Dünkü maçta özellikle ikinci golümüz öncesinde kalkan ofsayt bayrağı... VAR bunun önüne geçmeseydi yine vicdanlara dokunan bir hata olacaktı." dedi.

"TARAFTARI TAHRİK ETMEYE GEREK YOK"

Son Ümraniyespor maçıyla ilgili, "İkinci golümüzde ofsayttan golü iptal ettiler, VAR'dan döndü. Hakemin gözü önünde Batshuayi'ye yapılan bir faul vardı. Hakem burada golü verdi. Bizi son derece derin etkileyebilecek bir hata VAR'dan döndü. Buna rağmen her zamanki güruh Fenerbahçe aleyhine bir algı yaratmaya çalıştılar." diyen Baki, "Rakibimizin bir yöneticisi kafayı bizimle bozmuş. Fenerbahçe'yi aşağılayan bir tweet atıp, 5 dakika sonra sildi. Taraftarı tahrik etmeye gerek yok." şeklinde konuştu.

ALİ KOÇ İLE JORGE JESUS ARASINDA GERİLİM İDDİASI

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, "Başkanımız ve hocamız arasında hiçbir problem yok. Ben iki isimle en fazla bir araya gelen yöneticiyim. Böyle bir şey asla yaşanmamıştır. Buna da açıklık getirelim." dedi.

FENERBAHÇE ABOUBAKAR İLE İLGİLENDİ Mİ?

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Aboubakar hakkında da konuşan Baki; "Rakibimizin bir oyuncusunu doğru söylemiyor durumuna düşürmek istemem. Aboubakar ile olsa olsa, Fenerbahçe adını kullanan bir menajer temasa geçmiştir. Kadro yapılanmamızda zaten 4 tane forvetimiz var. Bizim tarafımızdan resmi girişim olmadı. Hiçbir şekilde planımızda yoktu." şeklinde konuştu.

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#Fenerbahçe#Selahattin Baki#Erol Bilecik

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