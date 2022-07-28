Fenerbahçe'de yönetici Ömer Temelli resmen istifa etti! Ali Koç ile fikir ayrılığı iddiası...

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Dinamo Kiev'e elenerek Şampiyonlar Ligi'nde eleme turlarında veda eden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor...

Kiev'e elenmenin üzüntüsünü yaşayan sarı lacivertlilerde yönetimden bir istifa haberi geldi. Aziz Yıldırım döneminde de kulüpte görev yapan Fenerbahçe Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi olan Ömer Temelli istifa etti.

Sarı lacivertli yönetimdeki gelişmeye Ali Koç ile Ömer Temelli arasındaki fikir ayrılıklarının neden olduğu iddia ediliyor.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Kulübümüzün Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ömer Temelli, kulüp yönetim kurulu üyeliği ile birlikte bağlı şirketlerindeki tüm görevlerinden istifa etmiştir.

Sayın Ömer Temelli’ye kulübümüz adına gösterdiği emek ve katkıları için teşekkür ederiz.

Fenerbahçe Spor Kulübü