Fenerbahçe'de Yiğit Efe Demir sevinci! İlk kez ilk 11'de forma giydi, performansıyla göz doldurdu

Haberin Devamı

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe, sahasında Macaristan temsilcisi Ferencvaros ile karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertlilerde Jayden Oosterwolde ve Çağlar Söyüncü'nün yokluğunda savunmada Milan Skriniar'ın partneri Yiğit Efe Demir oldu.

İLK KEZ İLK 11'DE OYNADI

Fenerbahçe alt yapısından yetişen 21 yaşındaki genç savunmacı, sarı-lacivertli formayla ilk kez ilk 11'de maça başladı.

76 dakika sahada kalan Yiğit Efe Demir, sahanın en etkili isimlerinden biri oldu.

TALİSİZ SAKATLIK

Yaşadığı talihsiz sakatlığından ardından oyuna devam edemeyen Yiğit Efe, alkışlar eşliğinde 76. dakikada yerini Mert Müldür'e bıraktı.

Haberin Devamı

YİĞİT EFE DEMİR'İN FERENCVAROS MAÇINDAKİ İSTATİSTİKLERİ

Yiğit Efe Demir, 76 dakika sahada kaldığı Fenerbahçe-Ferencvaros maçında en fazla hava topu kazanan oyuncu oldu.

55 pas denemesinde 52 isabet sağlayan Yiğit Efe, yüzde 95 pas isabet oranıyla oynadı.

Girdiği 8 hava topu mücadelesinin 5'ini kazanan Yiğit Efe, zeminde girdiği 2 ikili mücadelenin de 1'ini kazandı.

5 kez tehlike atak engelleyen Yiğit Efe, 1 kez de bariz gol pozisyonu müdahalesinde bulundu.

🧱 Yiğit Efe Demir'den kritik müdahale!pic.twitter.com/Cn2EhKnPlm — Spor Arena (@sporarena) November 27, 2025

ARDA GÜLER'DEN TEBRİK

Maçta son düdüğün çalmasının ardından Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, alt yapıda beraber forma giydiği Yiğit Efe Demir'e tebrikte bulundu.

Arda Güler, Yiğit Efe'nin maçtan çıkarken ki görüntüsünü, sosyal medya hesabından "Maşallah kardeşim benim daha nice hayallerine." ifadeleriyle paylaştı.

"KÜÇÜKLÜKTEN BERİ TARAFTARI OLDUĞUM TAKIMDA MÜCADELE ETMEK İNANILMAZ GURUR VERİCİ"

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Yiğit Efe Demir, şu ifadeleri kullandı:

"5-6 aydır bunun için mücadele ediyordum. Dün hocamın açıklamalarını duyduktan sonra sahada elimden geleni yaptım. Küçüklükten beri taraftarı olduğum takımda mücadele etmek inanılmaz gurur verici. Tribünde ailemi gördüm. Taraftarlar inanılmaz desteği vardı. Çok mutluyum."

Haberin Devamı

"TELEFONLARIM KİTLENDİ"

"Rizespor maçından önceki gün söyledi hocam oynayabileceğimi. Ben de ona göre hazırlıklarıma başladım. 4-5 gündür hazırlanıyordum. Hocam sağ olsun güvendi, ben de güvenini boşa çıkarmadığımı düşünüyorum. Hocamın sözlerinden sonra inanılmaz mesajlar aldım, telefonlarım kilitlendi. Beklentiyi karşılamak için maça odaklandım. Hocamın açıklamalarından sonra beklenti yükseldi. Kampta kaldım. Saatlerce odamdan çıkmadım. Analizlerimi yaptım."