Fenerbahçe'de yeni transferler ne yaptı? Gaziantep FK karşısında şov... 'Zekasını gösterdi, en az 20 atar'

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Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup ederek sezona 3 puanla başladı.

GOLLER DZEKO'DAN GELDİ

Sarı-lacivertli takıma galibiyeti getiren golleri 3 ve 18. dakikalarda Edin Dzeko atarken Gaziantep FK'nın tek sayısını 45+5'te Arda Kızıldağ kaydetti.

GAZİANTEP 10 KİŞİ KALDI

Gaziantep FK'da Alexandru Maxim 20 ve 23. dakikalarda sarı kart görerek kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

DZEKO TARİHE GEÇTİ

Sezonun ilk hafta maçında Gaziantep FK ağlarını havalandıran Dzeko, Fenerbahçe adına Süper Lig'de gol atan en yaşlı yabancı futbolcu(37 yaş, 148 gün) olarak tarihe geçti.

Kulüp kariyerinde daha önce Bundesliga, Premier Lig ve Serie A'da goller atan Edin Dzeko, bu listeye Süper Lig'i de eklemiş oldu.

Bosna Hersekli futbolcu, son 13 sezonun 10'unda liglerin ilk hafta maçlarında takımına gol ya da asist ile katkı yaptı.

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80'DE DİREĞE TAKILDI

Edin Dzeko, 80. dakikada hat-trick yapmanın kıyısından döndü. Tadic'in kullandığı serbest vuruşta topu göğsüyle kontrol eden Dzeko'nun dönerek vuruşunda top direkten döndü.

UĞUR MELEKE: İTİŞ KAKIŞ ARASI FUTBOL KIRINTILARI

İtirazlar, tartışmalarla sürekli duran oyun ve kartlar, penaltılar, var incelemeleri... Elbette 70 dakikası 11’e 10 oynanmış Fenerbahçe-Gaziantep maçının bütüncül bir analizini yapmak zor. Ancak dün Kadıköy’de 11’e 11 oynanan ilk 20 dakikanın anlattığı birkaç detay vardı belki. En önemlisi de şu: İsmail Kartal, bu sezon ilk dört resmi maçta iki farklı diziliş denedi. İlk Zimbru maçına 4-1-4-1 başladı, Tadic sol açıktaydı. Zimbru rövanşına ve Maribor’a ise 4-2-3-1’le başladı ve Tadic’i 10 numarada değerlendirmek istedi. Ancak özellikle Maribor müsabakasının ilk yarısında Fenerbahçe hücumda tıkanıklıklar yaşadı. Topa sahip olmasına rağmen üretim departmanında kısırdı. Ancak ne zaman King çıktı-Szymanski girdi ve Tadic sola geçti, o zaman o tıkanıklık çözüldü. Fenerbahçe hücumda akışkanlık sağladı ve golleri de buldu Slovenler’e karşı.

DZEKO’NUN 2. GOLDEKi KLASINA DiKKAT

Dün de Fenerbahçe’nin Antep’e karşı başlayan 11’i, Maribor formülünü içeriyordu. 4-1-4-1’le başladılar, Szymanski bu kez merkezde ilk 11’deydi. Tadic de solda başladı. İlk gol Tadic’in soldan, ikincisi de Szymanski’nin merkezden asistleriyle üretildi. Elbette Dzeko’nun özellikle ikinci goldeki klasını da ekleyelim tabloya.

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FENERBAHÇE TOPUN HIZINI ARTIRAMADI

Ancak Fenerbahçe için o olumlu tablo sadece 20 dakika sürdü. 2-0’dan ve hemen peşinden gelen Maxim’in sorumsuz kırmızı kartından sonra farklı bir perde başladı maçta. Eksik kalan Gaziantep doğal olarak uzun oynamaya başladı, umutlarını Markovic’le Gradel’in hızına ve duran toplara bağladı. Bir duran toptan da Arda’yla gol buldular hatta. Lâkin bu 70 dakikada eksilen sadece Gaziantep değildi; Fenerbahçe de bu bölümde bir türlü topun hızını artıramadı, seri paslaşamadı ve bir kişi fazla oynamanın avantajını tabelaya yansıtamadı. Yani maçın 10’a 11 oynanması ne Antep’e, ne Fenerbahçe’ye yaradı dün aslında.

TATSIZ-TUZSUZ BiR MAÇTI

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Sonuç olarak eğer dün iki saat boyunca televizyon başında sabredip bu tatsız-tuzsuz maçı izlemeyi başardıysanız elinizde kalan aşağı yukarı şu: İtirazlar ve tartışmalarla sürekli duran bir oyun. Kartlar, penaltılar, VAR incelemeleri... Çoğunlukla itiş kakış. Ve o itiş kakış arasına sıkışmış biraz futbol kırıntısı.

FIRAT AYDINUS: MAXIM'İN ATILMASI HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ

Gaziantepli futbolcu kendini zorla oyundan attırınca, başta Fenerbahçeliler olmak üzere sahadaki herkesin dengesi bozuldu. Sezonun ilk lig maçında yeni transferler arasında Szymanski, Dzeko ve Tadic Fenerbahçe taraftarının en çok merak ettiği futbolculardı. 3. dakikada Dzeko’nun baskıyla kazandığı topu Tadic’e aktarması ve sonrasında Sırp futbolcunun akıl dolu pasıyla filelere göndermesi gerçekten çok klastı. 18. dakikada Szymanski’nin şapka çıkartılacak ara pasını Dzeko’nun gole çevirmesi Fenerbahçe’nin coşkusunu ve arzusunu artırdı. Bu sezon Dzeko-Szymanski-Tadic üçlüsünün iletişimi ve oyunu Fenerbahçe’yi farklı bir futbol anlayışına taşıyacak.

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ALTAY VE DEFANS HATALIYDI

Maxim’in oyundan atılmak için elinden geleni yaparak kırmızı kart görmesi maçın tadını kaçırdı. Taraftar fark daha da açılacak beklentisinde içindeyken ilk yarının son dakikasında 10 kişilik Gaziantep sürpriz bir gol atarak devreyi 2-1 bitirdi. Bu golde kaleci Altay kadar, duran topta adam paylaşımını sağlıklı şekilde yapamayan defans oyuncuları da hatalıydı.

RAKiBi ABLUKA ALTINA ALAMADI

Fenerbahçe’nin daha atak başlamasının beklendiği ikinci yarının başında Tadic penaltıyı kaçırınca Fenerbahçe’de bir tedirginlik oluşmaya başladı. Gaziantep’in gücü olmamasına rağmen, 80. dakikaya kadar Fenrebahçe’nin yoğun temposu ve rakibi abluka altına alan bir oyunu yoktu.

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TARAFTARA ‘ACABA’ DEDiRTTiLER

80. dakikada Dzeko’nun vuruşunda direğe takılan Fenerbahçe, oyunu rakip ceza sahasına yığar gibi gözükse de, ilk yarıdan farklı bir görüntüdeydi. Bu bölümdeki görüntüler, aklı geçen sezonda kalan Fenerbahçe taraftarlarına “Acaba” dedirtti.

SORU iŞARETLERi OLUŞTU

Aslında 23. dakikada Maxim’in kendini attırmasıyla, en başta Fenerbahçeli futbolcular olmak üzere Gaziantep’in ve hatta hakemin dengesi bozuldu ilginç bir şekilde. 10 kişilik Gaziantep’e karşı Fenerbahçe tek farklı galibiyetle sezona üç puanla başladı ancak kafalarda soru işaretleri oluştu.

ENGİN KEHALE: DZEKO SAĞLIKLI KALIRSA 20 GOLDEN FAZLA ATAR

RODRiGO BECAO: iKiLi MÜCADELEDE 5’TE 5 YAPTI

Bu sefer sağ stoperden sola geçti. Çok fazla iş düşmemesine rağmen birebir baskılarda gayet iyiydi. Topla çıkarken yaptığı birkaç hata negatif yanıydı. Çıkana kadar ikili mücadelelerde 5’te 5 başarı ile oynadı.

ALEXANDER DJiKU: RAHAT BiR MAÇ ÇIKARDI

Becao gibi onun için de rahat bir 90 dakika oldu. İkili olarak birbirlerini iyi tamamlıyorlar ancak net bir yorum yapmak için beklemek gerek. Yakaladığı pozisyonu değerlendirse tabelada kendine yer bulabilirdi ama vuruşun kolay olduğu söylenemez.

RYAN KENT: 15-20 GOLE KATKI YAPAR

Fenerbahçe taraftarının ilk sayacağı isim olmayacak, Cengiz Ünder’e belki zaman zaman yerini kaybedecek ama sezon bittiği zaman tabelada 15-20 gole katkısı olacak gibi. Çift ayağını kullanması, topu kaybettiği anda baskıya yönelmesi en önemli avantajı.

SEBASTiAN Szymanski: ADINDAN ÇOK SÖZ ETTiRiR

Gösterişli değil ama inceci. Hem yaratıcı hem oyunun temposunu düşürmüyor. Edin Dzeko’ya bakmadan yaptığı asist olağanüstüydü. Her maç 11 olmayacak ama her oynadığında adından söz ettirecek gibi.

DUSAN TADiCİ: TAM 8 TANE ŞUT PASI VERDi

Fenerbahçe’nin saha içindeki gizli kaptanı. Takım arkadaşlarına yön göstermediği an yok. Diğer maçlara göre biraz daha az sahne aldı ama rakibe takılmayacak şekilde verdiği gol pası, zekâsını ve yeteneğini bir kez daha gösterdi. Saha içerisinde 2’den fazla şut pası veren oyuncu yokken o 8 tane vermeyi başardı. Penaltıyı oyuncu kaçırır derler ama bu örnekte aslan

payı Gaziantep kalecisi Batuhan’ın.

EDiN DZEKO: FARK YARATAN iSiM OLACAK

İlk golde topu kazanıp sonra bitirmesi, ikinci golde önüne alışı en az gollerin kendisi kadar güzeldi. Belki 90 dakika aynı fiziksel dayanıklılıkta kalamayacak ama diri kaldığı bölümlerde fark yaratan oyuncu olacak. Sağlıklı kalırsa saymaya 20’den başlar.