Fenerbahçe'de yeni transferler ilk kez sahnede! Ake güven verdi, Greenwood kısa sürede etkisini gösterdi

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Fenerbahçe'nin yeni transferleri Mason Greenwood ve Nathan Aké, Górnik Zabrze karşılaşmasında ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi.

Performansları merakla beklenen iki yıldızdan Aké mücadeleye ilk 11'de başlarken, Greenwood ise son bölümde oyuna dahil oldu.

AKÉ İLK 11'DE BAŞLADI

Oynayıp oynamayacağı merak konusu olan Nathan Aké, teknik heyetin tercihiyle karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Hollandalı savunmacı, ilk 45 dakikada görev yaptı ve ikinci yarının başında yerini Levent Mercan'a bıraktı. Yaptığı kritik müdahaleler, hava toplarındaki başarısı ve pas kalitesiyle güven veren bir performans sergileyen deneyimli stoper, savunmada olumlu sinyaller verdi.

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Aké'nin öne çıkan istatistikleri şöyle:

Topla buluşma: 64

Pas: 57/60 (%95)

Uzun pas: 1/1 (%100)

Uzaklaştırma: 3

Top kapma: 1

İkili mücadele: 3/3

Hava topu: 2/2

Sahipsiz top kazanma: 4

GREENWOOD SON BÖLÜMDE SAHNE ALDI

Sarı-lacivertlilerin rekor bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Mason Greenwood ise 83. dakikada oyuna dahil olarak ilk kez Fenerbahçe forması giydi.

Sahada yalnızca 7 dakika kalmasına rağmen kısa sürede etkisini hissettiren İngiliz yıldız, iki önemli gol pozisyonuna girdi.

İlk pozisyonda savunmanın müdahalesiyle top kornere çıkarken, ikinci pozisyonda ise kullanılan köşe vuruşunda yaptığı kafa vuruşunda golü bulamadı. Kadıköy'deki taraftarlar, Greenwood'un oyuna girmesiyle birlikte İngiliz futbolcuya büyük ilgi gösterdi ve tribünlerden uzun süre "Mason Greenwood" tezahüratları yükseldi.

ilk maçında sadece 7 dakika süre bulan Greenwood'un öne çıkan istatistikleri:

Topla buluşma: 9

Şut: 1 (İsabetsiz)

Gol beklentisi (xG): 0.46

Rakip ceza sahasında topla buluşma: 2

Pas: 5/6