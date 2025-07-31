Fenerbahçe'de yeni transferler görücüye çıktı!

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Fenerbahçe'nin yeni transferleri Archie Brown ile Jhon Duran, ilk kez Kadıköy'de maça çıktı.

Archie Brown, Portekiz kampında oynanan 4 hazırlık maçında 11'de başlarken, Duran ise son 2 müsabakada sonradan oyuna dahil oldu. Kolombiyalı forvet, Lazio karşısında 56. dakikada yerini Youssef En-Nesyri'ye bıraktı.

OOSTERWOLDE 10 AY SONRA

Hollandalı futbolcu Jayden Oosterwolde ise geçtiğimiz yıl ekim ayında yaşadığı çapraz bağ yırtığı nedeniyle uzak kaldığı takıma bu sezon başı itibarıyla döndü. Oosterwolde yaklaşık 10 ay sonra Saracoğlu'nun çimlerine çıktı.

SKRINIAR TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giyen Milan Skriniar, yeni sezon öncesi transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İstanbul'a geldi. Slovak stoper akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaparken, daha sonra özel araçla stada ulaştı ve Lazio ile oynanan hazırlık maçını tribünden takip etti.

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TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ

Fenerbahçe, Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde son oynadığı lig maçının ardından 60 gün sonra taraftarı karşısında çıktı. Sarı-lacivertli taraftarlar hazırlık maçına yoğun ilgi gösterdi. Mücadelenin başlama saatine doğru tribünleri dolduran taraftarlar beste ve tezahüratlarla takımlarını destekledi.