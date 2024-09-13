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Fenerbahçe'de yeni transferle yollar ayrıldı

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#Fenerbahçe#Fenerbahçe Beko#Basketbol
Fenerbahçede yeni transferle yollar ayrıldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2024 19:34

Fenerbahçe, yeni transferlerden Luka Samanic ile yolların karşılıklı olarak ayrıldığını açıkladı.

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Fenerbahçe Beko, kişisel nedenlerle izin alarak ülkesine giden Hırvat basketbolcu Luka Samanic ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kişisel nedenlerden dolayı bir süredir ülkesinde bulunan oyuncumuz Luka Samanic ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarımız ayrılmıştır.

Sporcunun ilgili sürecinin takibi şube yetkililerimizce devam edecek ve oyuncunun hakları 2024/2025 sezonu boyunca kulübümüzde saklı kalacaktır.

Luka Samanic’e takımımıza kısa süre içerisinde yapmış olduğu katkılar için teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

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#Fenerbahçe#Fenerbahçe Beko#Basketbol

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