Fenerbahçe'de yeni transferle yollar ayrıldı

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Fenerbahçe Beko, kişisel nedenlerle izin alarak ülkesine giden Hırvat basketbolcu Luka Samanic ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kişisel nedenlerden dolayı bir süredir ülkesinde bulunan oyuncumuz Luka Samanic ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarımız ayrılmıştır.

Sporcunun ilgili sürecinin takibi şube yetkililerimizce devam edecek ve oyuncunun hakları 2024/2025 sezonu boyunca kulübümüzde saklı kalacaktır.

Luka Samanic’e takımımıza kısa süre içerisinde yapmış olduğu katkılar için teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.