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Fenerbahçe'de yeni transfer Oosterwolde bekleneni veremedi

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#Fenerbahçe#Oosterwolde#Avrupa Ligi
Fenerbahçede yeni transfer Oosterwolde bekleneni veremedi
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2023 07:00

Fenerbahçe'nin Sevilla'yı 1-0 mağlup ettiği maçta gözler yeni transfer Jayden Oosterwolde'nin üzerindeydi.

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F.Bahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Sevilla karşılaşmasında, ara transferde 6 milyon Euro’ya Parma’dan aldırdığı Jayden Oosterwolde’yi de oynattı.

Sarı lacivertli formayla ilk kez 11’de sahaya çıkan Hollandalı sol bek, sadece savunmaya yönelik aksiyonlarda başarılı olurken, hücuma neredeyse hiç katkı yapamadı. Oosterwolde’nin henüz uyum sorununu aşamadığı ve takıma alışamadığı görüldü.

İSMAİL YÜKSEK 6 MAÇ SONRA

Sezona çok iyi bir başlangıç yapan ve milli takıma kadar yükselen İsmail Yüksek, 6 maç aradan sonra 11’e döndü.

Son olarak 19 Ocak’ta Ziraat Türkiye Kupası’nda Çaykur Rizespor karşısında ilk 11’de görev alan İsmail, 57 gün sonra Sevilla karşısında maça direkt başladı. İsmail, söz konusu sürede Ümraniyespor ve Kasımpaşa maçlarında son anlarda oyuna dahil olmuştu.

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#Fenerbahçe#Oosterwolde#Avrupa Ligi

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