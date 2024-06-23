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Fenerbahçe'de yeni transfer Levent Mercan sağlık kontrollerinden geçti

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#Fenerbahçe#Levent Mercan#Süper Lig
Fenerbahçede yeni transfer Levent Mercan sağlık kontrollerinden geçti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2024 12:33

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Fenerbahçe'de dün başlayan sağlık kontrolleri bugün de devam etti. Sözleşme yenilenen Mert Hakan Yandaş ve yeni transfer Levent Mercan birtakım testlerden geçti.

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Yeni sezon hazırlıklarına bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde başlayacak olan Fenerbahçe'de futbolcuların sağlık kontrolleri sürüyor.

Takımın kaptanlarından Edin Dzeko ve sözleşme yenilenen Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra Fred, Rodrigo Becao, Cengiz Ünder, Serdar Aziz, İrcan Can Eğribayat, Miha Zajc, Rade Krunic gibi isimler ile yeni transfer Levent Mercan da hastaneye geldi.

Sezonu kiralık olarak Rayo Vallecano'da geçiren Miguel Crespo da sağlık kontrollerini yaptırdı.

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Kan tetkikleri ile başlayan sağlık kontrolünde oyuncular ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Sağlık kontrolleri; akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

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#Fenerbahçe#Levent Mercan#Süper Lig

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