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Futbol
İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 08.08.2021 - 13:01 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe’de yeni transfer Burak Kapacak takımla ilk antrenmanına çıktı

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Fenerbahçe’de yeni transfer Burak Kapacak takımla ilk antrenmanına çıktı

Yeni sezon öncesinde hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe’de Bursaspor’dan kadroya dahil edilen Burak Kapacak, sarı-lacivertli takımla ilk antrenmanına çıktı.

Fenerbahçe, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Can Bartu Tesisleri’nde, teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde yapılan antrenman; ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı.

Sonrasında 3 gruba ayrılan futbolcular; 5’e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçenin yeni transferi Burak Kapacakı öve öve bitiremedi
Fenerbahçe'nin yeni transferi Burak Kapacak'ı öve öve bitiremedi!

YENİ TRANSFER İLK İDMANINA ÇIKTI

Sarı-lacivertli ekipte, Bursaspor’dan kadroya dahil edilen Burak Kapacak, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı.



Fenerbahçe’de yeni transfer Burak Kapacak takımla ilk antrenmanına çıktı

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