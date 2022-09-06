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Fenerbahçe'de yeni transfer Batshuayi siftah yapabilir!

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#Fenerbahçe#Jesus#Batshuayi
Fenerbahçede yeni transfer Batshuayi siftah yapabilir
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2022 07:00

Jesus, yeni transferine perşembe şans verebilir. F.Bahçe’nin King-Valencia arkalarında Pedro dizilişiyle sahaya çıkması, ikinci yarıda ise Batshuayi’nin oyuna girmesi bekleniyor.

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F.Bahçe perşembe günü oynayacağı Dinamo Kiev maçına kilitlendi... Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda rakibine İstanbul’a yenilerek elenen F.Bahçe’de teknik direktör Jorge Jesus “Boğazımda düğüm gibi kalan bir maçtı. Onlarla tekrar oynamak isterdim” demiş, iki gün sonra iki takım UEFA Avrupa Ligi’nde tekrar eşleşmişti. Böyle bir hikaye taşımasıyla Ülker Stadı’ndaki karşılaşma iki taraf için de büyük önem taşır hale geldi.

ARTIK DAHA GÜÇLÜ

Şampiyonlar Ligi elemelerinde henüz olmayan sarı lacivertli ekip bu kez hem Pedro’nun sakatlıktan dönmesi ve Batshuayi’nin transfer edilmesiyle hem daha güçlü hem de daha formda. Jorge Jesus’nun bu maça önde Joshua King-Valencia arkalarında Pedro dizilişiyle çıkması ikinci yarıda ise Batshuayi’yi oyuna dahil etmesi bekleniyor. Böylece Belçikalı yıldız Fenerbahçe formasını ilk kez giymiş olacak.

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#Fenerbahçe#Jesus#Batshuayi

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