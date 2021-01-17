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GeriFutbol Fenerbahçe'de yeni transfer Attila Szalai, sağlık kontrolünden geçti
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Futbol
Haber Giriş: 17.01.2021 - 13:30 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de yeni transfer Attila Szalai, sağlık kontrolünden geçti

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Fenerbahçe’nin transferi için İstanbul’a davet ettiği Macar stoper Attila Szalai, sağlık kontörlünden geçti.

Fenerbahçe'nin Apollon Limassol'dan transfer ettiği Macar stoper Attila Szalai, sağlık kontrolünden geçti.

Detaylı kan tetkikleri yapılan Attila Szalai; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Macar futbolcunun sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

Sarı-lacivertli kulüp, geçtiğimiz günlerde Szalai transferi için "Kulübümüzün ilgilendiği Macaristan Milli Takımının 22 yaşındaki stoperi Attila Szalai, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer süreçlerini ilerletmek adına İstanbul'a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." şeklinde açıklama yapmıştı.

Fenerbahçede yeni transfer Attila Szalai, sağlık kontrolünden geçti

Bu sezon Kıbrıs takımıyla toplam 19 maça çıkan Szalai, 3 gol atıp 3 de asist yaptı.

Szalai, UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye'nin Macaristan ile oynadığı iki maçta da forma giydi. Milli Takımımız bu iki maçta da rakibine gol atamamıştı.

Fenerbahçede yeni transfer Attila Szalai, sağlık kontrolünden geçti

Fenerbahçede yeni transfer Attila Szalai, sağlık kontrolünden geçti

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