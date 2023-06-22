Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün açıklanması an meselesi! İsmail Kartal, Volkan Demirel, Sergen Yalçın...

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Fenerbahçe’de Jorge Jesus’un ayrılmasıyla birlikte boşalan teknik direktörlük koltuğuna oturacak isim henüz netleşmezken kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre hafta başına kadar İsmail Kartal’ın açıklanması bekleniyor.

VOLKAN DEMiREL DE ÇOK iSTENDi

Hatay depreminde toplumun her kesiminden büyük sevgi, saygı ve güven hissi uyandıran Volkan Demirel’e Fenerbahçe yönetiminin Lucescu ile birlikte çalışma önerdiği ancak genç teknik adamın “Hem Hatayspor’u bırakamam, hem de çalışsam bile tek çalışırım” dediği öğrenildi.

YALÇIN’DAN ÇABUK VAZGEÇiLDi

Jorge Jesus’un Ziraat Türkiye Kupası sonrası ayrıldığı günlerde yeni teknik direktör isimleri arasında Sergen Yalçın’ın da adının geçtiği ancak kısa bir iç mütalaadan sonra bu isimden vazgeçildiği bilgisi edinildi.

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ÇiZiLEN PORTREYE TAM UYUYOR

Yaşanan bu gelişmelerin ardından sarı lacivertlilerde başkan Ali Koç’un mali genel kuralda çizdiği portreye en uygun isim olarak İsmail Kartal öne çıkıyor. 62 yaşındaki teknik adamın 3. kez takımın başına geçmesi an meselesi olarak görülüyor.

SERGEN YALÇIN iÇiN NEFTÇi iHTiMALi ARTTI

Fenerbahçe için adı geçtiği iddia edilirken Neftçi Bakü ile görüşmek üzere Azerbaycan’a giden Sergen Yalçın cephesinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. 50 yaşındaki teknik adamın, Azerbaycan ekibi ile yaptığı ve Murat Şahin’in de katıldığı görüşmede yardımcıları da dahil olmak üzere yıllık 4 milyon Euro talep ettiği öğrenildi.

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Taraflar arasında herhangi bir anlaşma olmazken birkaç gün içinde Yalçın’a kararını iletmesi beklenen başkent ekibi bu zirveden kısa bir süre sonra mevcut teknik adam Laurentiu Reghecampf ile yollarını ayırdığını duyurdu. Dün İstanbul’a dönen Sergen Yalçın’ın yaşanan bu gelişmelerin ardından 2 yıldır şampiyonluğa uzak olan Neftçi Bakü’nün teknik direktörü olma ihtimalinin arttığı ifade edildi.