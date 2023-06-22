×
E-bültenlerGünlük Egazete © Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
HABERLERSpor Haberleri

Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün açıklanması an meselesi! İsmail Kartal, Volkan Demirel, Sergen Yalçın...

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Sergen Yalçın
Fenerbahçede yeni teknik direktörün açıklanması an meselesi İsmail Kartal, Volkan Demirel, Sergen Yalçın...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2023 07:00

Sarı lacivertlilerde yeni teknik adamın hafta başına kadar açıklanması bekleniyor. Volkan Demirel’in Hatay’ı bırakmak istememesi, Sergen Yalçın’dan da kısa sürede vazgeçilmesinin ardından 62 yaşındaki teknik adamın 3. kez takımın başına geçmesi an meselesi olarak görülüyor.

Haberin Devamı

Fenerbahçe’de Jorge Jesus’un ayrılmasıyla birlikte boşalan teknik direktörlük koltuğuna oturacak isim henüz netleşmezken kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre hafta başına kadar İsmail Kartal’ın açıklanması bekleniyor.

VOLKAN DEMiREL DE ÇOK iSTENDi 

Hatay depreminde toplumun her kesiminden büyük sevgi, saygı ve güven hissi uyandıran Volkan Demirel’e Fenerbahçe yönetiminin Lucescu ile birlikte çalışma önerdiği ancak genç teknik adamın “Hem Hatayspor’u bırakamam, hem de çalışsam bile tek çalışırım” dediği öğrenildi.

Gözden KaçmasınFenerbahçede Ali Koç ile Arda Güler arasındaki görüşme sona erdi İşte kritik toplantıdan ilk yansımalarFenerbahçe'de Ali Koç ile Arda Güler arasındaki görüşme sona erdi! İşte kritik toplantıdan ilk yansımalarHaberi görüntüle

YALÇIN’DAN ÇABUK VAZGEÇiLDi

Jorge Jesus’un Ziraat Türkiye Kupası sonrası ayrıldığı günlerde yeni teknik direktör isimleri arasında Sergen Yalçın’ın da adının geçtiği ancak kısa bir iç mütalaadan sonra bu isimden vazgeçildiği bilgisi edinildi.

Haberin Devamı

ÇiZiLEN PORTREYE TAM UYUYOR

Yaşanan bu gelişmelerin ardından sarı lacivertlilerde başkan Ali Koç’un mali genel kuralda çizdiği portreye en uygun isim olarak İsmail Kartal öne çıkıyor. 62 yaşındaki teknik adamın 3. kez takımın başına geçmesi an meselesi olarak görülüyor.

Gözden KaçmasınFenerbahçenin eski başkanı Aziz Yıldırım basın toplantısında konuşacakFenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım basın toplantısında konuşacak!Haberi görüntüle

SERGEN YALÇIN iÇiN NEFTÇi iHTiMALi ARTTI

Fenerbahçe için adı geçtiği iddia edilirken Neftçi Bakü ile görüşmek üzere Azerbaycan’a giden Sergen Yalçın cephesinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. 50 yaşındaki teknik adamın, Azerbaycan ekibi ile yaptığı ve Murat Şahin’in de katıldığı görüşmede yardımcıları da dahil olmak üzere yıllık 4 milyon Euro talep ettiği öğrenildi.

HABER BEKLENiYOR 

Taraflar arasında herhangi bir anlaşma olmazken birkaç gün içinde Yalçın’a kararını iletmesi beklenen başkent ekibi bu zirveden kısa bir süre sonra mevcut teknik adam Laurentiu Reghecampf ile yollarını ayırdığını duyurdu. Dün İstanbul’a dönen Sergen Yalçın’ın yaşanan bu gelişmelerin ardından 2 yıldır şampiyonluğa uzak olan Neftçi Bakü’nün teknik direktörü olma ihtimalinin arttığı ifade edildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Sergen Yalçın

BAKMADAN GEÇME!

Dikkat, el ayak ağız hastalığı artıyor Özellikle çocukları hedef alıyor... ‘Sıkça karşılaşmaya başladık, çok çabuk bulaşıyor

Dikkat, el ayak ağız hastalığı artıyor! Özellikle çocukları hedef alıyor... ‘Sıkça karşılaşmaya başladık, çok çabuk bulaşıyor'

#Sağlık
7 SORUDA TIKINIRCASINA YEME BOZUKLUĞU | Tüm dünyada en yaygın görülen bozukluk ama çoğu kişi problemin farkında bile değil

7 SORUDA TIKINIRCASINA YEME BOZUKLUĞU | Tüm dünyada en yaygın görülen bozukluk ama çoğu kişi problemin farkında bile değil

#Yeme Bozukluğu
7 SORUDA SAHTE İÇKİ DOSYASI | Vücutta zarar vermediği organ yok ‘Beyin hasarı, görme kaybı, demans, kalp yetmezliğine neden oluyor’

7 SORUDA SAHTE İÇKİ DOSYASI | Vücutta zarar vermediği organ yok! ‘Beyin hasarı, görme kaybı, demans, kalp yetmezliğine neden oluyor’

#Sahte İçki