Muhabirimiz SÃ¼leyman Arat, FenerbahÃ§eâ€™de futbol takÄ±mÄ±nÄ±n baÅŸÄ±na geÃ§ecek teknik direktÃ¶r, sporcularda yapÄ±lacak maaÅŸ indirimi ve olasÄ± transfer iddialarÄ±na yÃ¶nelik son bilgileri paylaÅŸtÄ±.

Ä°ÅŸte Aratâ€™Ä±n sorularÄ±mÄ±za verdiÄŸi yanÄ±tlar:Â

Liglerin ertelenmesi ile FenerbahÃ§eâ€™de sporcu maaÅŸlarÄ±nda indirip Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸladÄ± mÄ±?

FenerbahÃ§eâ€™de yÃ¼zde 20 ile 25 arasÄ±nda bir kÃ¼Ã§Ã¼lme planlanÄ±yor, sadece futbol ile deÄŸil basketbol ve diÄŸer branÅŸlarÄ± da kapsÄ±yor. MaaÅŸ indirimi konusunda futbolcularla bire bir gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼nde duyumlar var bu doÄŸrultuda ilk fedayÄ± Nabil Dirarâ€™Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± ve maaÅŸÄ±nda ciddi bir indirimi kabul ettiÄŸi bunun diÄŸer futbolculara yansÄ±yacaÄŸÄ± ÅŸeklinde bilgilere ulaÅŸtÄ±k.

Yeni teknik direktÃ¶r konusunda son durum nedir?

Erol Bulut ismi Ã§ok fazla Ã¶n planda ancak FenerbahÃ§eâ€™nin bÃ¼tÃ§esi kÃ¼Ã§Ã¼leceÄŸi iÃ§in genÃ§leÅŸtirme harekatÄ±na girebileceÄŸi ve bu doÄŸrultuda AltÄ±nordu Teknik DirektÃ¶rÃ¼ HÃ¼seyin EroÄŸluâ€™nun olabileceÄŸi ihtimali Ã¼zerinde duruluyor. HÃ¼seyin hoca ile konuÅŸtum FenerbahÃ§eâ€™ye gelme konusunda umutlarÄ± var yine YalÃ§Ä±n KoÅŸukavak ve Mustafa Kaplan isimleri var ama hangisinin gerÃ§ekleÅŸeceÄŸi bilinmiyor. Â Â

Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda Lucescu, Daum, Laurent Blanc gibi isimler geÃ§iyor ama ÅŸu an iÃ§in akla en yatkÄ±n yapÄ± Erol Bulutâ€™un teknik direktÃ¶r, Volkan Demirel, Mehmet YozgatlÄ±â€™nÄ±n antrenÃ¶r, Emre BelÃ¶zoÄŸluâ€™nun ise sportif direktÃ¶rlÃ¼ÄŸe geldiÄŸi yapÄ± en mantÄ±klÄ± tez olarak Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor.

GÃ¶khan GÃ¶nÃ¼l ve Caner Erkinâ€™in FenerbahÃ§e dÃ¶nme ihtimali var mÄ±?

BÃ¶yle bir ÅŸeyin ihtimal dahilinde olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. En son gelinen noktada Caner Erkinâ€™in GÃ¶khan GÃ¶nÃ¼lâ€™e gÃ¶re FenerbahÃ§eâ€™ye daha yakÄ±n olduÄŸu bilgisi var Canerâ€™in FenerbahÃ§eli olduÄŸunu herkes biliyor ancak menajerinin kulÃ¼ple bir sorunun olduÄŸunu ve o sorunu atlatÄ±rsa Canerâ€™in Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki yÄ±l FenerbahÃ§e formasÄ± giyeceÄŸini duydum.

FenerbahÃ§eâ€™de diÄŸer sorunlu mevki saÄŸ bek Ã§Ã¼nkÃ¼ Islaâ€™nÄ±n da Boca Juniors ile sÃ¶zleÅŸme imzaladÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼nde ciddi duyumlar var ne derece doÄŸru bilinmiyor tabii ama sadece Murat SaÄŸlam ile olacak bir iÅŸ deÄŸil bu yÃ¼zden FenerbahÃ§eâ€™nin bu bÃ¶lgeyi GÃ¶khan GÃ¶nÃ¼l ile doldurabileceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum, GÃ¶khanâ€™Ä±n da gÃ¶nlÃ¼nde bÃ¶yle bir aslan yatÄ±yor olabilir.

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â€˜Obradovicâ€™in yerine Zalgiris Kaunasâ€™Ä±n koÃ§u Sarunas Jasikeviciusâ€¦â€™

Obradovic sonrasÄ± anladÄ±ÄŸÄ±m kadarÄ±yla FenerbahÃ§eâ€™nin B planÄ± hazÄ±r. Zalgiris Kaunasâ€™Ä±n koÃ§u Sarunas Jasikeviciusâ€™un gelebileceÄŸi dillendiriliyor.