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Fenerbahçe'de yeni teknik direktör İsmail Kartal, oyuncularla tanıştı! İşte ilk açıklamalar ve Mesut Özil...

#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Süper Lig
Fenerbahçede yeni teknik direktör İsmail Kartal, oyuncularla tanıştı İşte ilk açıklamalar ve Mesut Özil...

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal, takımın başında çıktığı ilk antrenman öncesi oyuncularla tanışma toplantısı yaptı. Kartal, Mesut Özil ve Luiz Gustavo, kulübün sitesine açıklamalarda bulundu.

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Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın ardından göreve getirilen İsmail Kartal, sahaya indi.

Tecrübeli teknik adam, takımın başında çıktığı ilk antrenman öncesi Can Bartu Tesisleri'nde oyuncularla tanışma toplantısı yaptı.

BÜYÜK BİR FENERBAHÇE TARAFTARIYIM

Toplantıda hedeflerini anlatan ve dikkat çeken açıklamalar yapan İsmail Kartal, "11-12 sene bu takımda aralıksız futbol oynadım. Türk futbol tarihinin en büyük şampiyonluklarını kazandık. Dünyanın en büyük teknik direktörlerinden birkaç tanesiyle çalışmak bana nasip oldu. Son 7-8 senedir de teknik direktörlük yapıyorum. 2014-15 yılında da bu takımın teknik direktörü bendim. Takım otobüsünün kurşunladığı sene. Ben büyük bir Fenerbahçe taraftarıyım. Hayatım bu şehirde, bu kulübün içinde geçti" dedi.

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ÇOK ÇALIŞMALIYIZ

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İsmail Kartal sözlerini, "Şu anki durumu hiçbir Fenerbahçeli kabul etmiyor. Ama burada her şeyi tam tersine çevirebilecek bir oyuncu grubumuz var. Ben bunu biliyorum ve görebiliyorum. Şunu söyleyebilirim ki ben futbolun basit oynanması taraftarı olan bir teknik adamım. Basit futbol mantalitesini oynamaya, oynattırmaya çalışan bir teknik direktörüm. Bunu da antrenmanlarda göreceksiniz, bunu hissedeceksiniz. Bu benim işim. Sonuçta izlediğim maçlarda eksik olan bazı şeyler var. Ben futbolcularıyla iyi diyalog kuran, güven ilişkisine dayalı adımlar atan bir teknik adamım. Beni tanıdıkça nasıl bir insan olduğumu da anlayacaksınız. Kapımız herkese açık. Oynayan oynamayan, herkes benimle istediği zaman görüşebilir. Arkadaş gibi, bir büyük gibi, antrenör ve teknik direktör olarak da. Bir şeyleri doğru yapmak için, başarmak için önce birbirinize saygılı olacaksınız, sonra birbirimize saygılı olacağız. Ve devamında birbirimiz inanarak, güvenerek, severek çok çalışmalıyız. Fenerbahçe ruhunu, birlikteliğini ve gücümüzü, kendimize olan yüksek özgüvenimizi her maç rakibe hissettirmeliyiz. Bu coşkuyu, bu enerjiyi ve birlikteliğimizi, maç kazanma açlığımızı rakibe hissettirmeliyiz. Bunu sağladığımızda istediğimiz sonuçlar kendiliğinden gelecekti" ifadeleriyle tamamladı.

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MESUT ÖZİL: 'BU SÜRECİ ATLATABİLİRİZ'

Fenerbahçe'de kaptanlardan Mesut Özil de toplantıda söz aldı ve "Sizin de dediğiniz gibi her birimiz sevgi ve saygıyla hep beraber çalışarak bu süreci atlatabiliriz. Biz her sorumluluğu almaya hazırız" şeklinde konuştu.

GUSTAVO: 'ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ'

Luiz Gustavo ise "Hiç şüphe yok ki bu durumdan çıkmak ve sizin ne istediğinizi anlamak için elimizden geleni yapacağız ve takım olarak hepimiz en iyimizi vereceğiz" dedi.

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