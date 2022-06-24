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Fenerbahçe’de yeni sezonun yıldızı Berisha olacak

#Fenerbahçe#Mergim Berisha#Futbol
Fenerbahçe’de yeni sezonun yıldızı Berisha olacak
Süleyman Arat

Alman futbolcu, üstün formuyla dikkat çekiyor. Özel hayatını düzene koyan ve tatilde boş durmayıp çalışan Berisha, hazırlık döneminin en iyisi.

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Fenerbahçe’deki ilk sezonunda özel hayatındaki çalkantılar ve uyum sorunu yüzünden bekleneni veremeyen Mergim Berisha, yeni sezonun yıldızı olmaya aday.

Teknik direktör Jorge Jesus’un antrenmanlarda özel olarak ilgilendiği ve Shkupi ile oynanan ilk hazırlık maçında 11’de şans verdiği Berisha, yüksek fizik gücü ve iştahıyla dikkat çekti.

2-2 biten karşılaşmada bir frikik şutu direkten dönen, ilk golün asistini yapan, iki vuruşu da az farkla auta çıkan Berisha, “Sahanın en çalışkan ama şanssız” ismiydi.

Fenerbahçe’deki ilk sezonunda 25 resmi maça çıkıp 7 gol, 4 asist üreten Kosova asıllı Alman futbolcunun, Avrupa Ligi’nde Antwerp’e attığı gol, yılın en güzel golü seçilmişti. Tatilde de boş durmayıp çalışan Berisha’nın özellikle karın kaslarındaki gelişim dikkat çekti. 

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#Fenerbahçe#Mergim Berisha#Futbol

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