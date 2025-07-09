Fenerbahçe'de yeni sezon, yeni ekip, yeni umutlar! Duran'ın takıma ne zaman katılacağı belli oldu

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Fenerbahçe, 2025-26 sezonu ilk antrenmanını teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde yaptı.

YENİ SEZON BAŞLADI

Saat 10.00’da ilk 30 dakikası basına açık şekilde gerçekleşen antranmanda futbolcular önce salonda çalıştılar ardından sahaya çıkıp kondisyon ve güçlenme idmanı yaptılar. Antrenman öncesinde Jose Mourinho basın mensuplarının yanına gelerek tek tek tokalaştı ve başarılar diledi. Daha sonra da sportif direktör Devin Özek aynı şekilde basın mensuplarıyla tokalaşarak yeni sezon öncesi başarı temennisinde bulundu.

BECAO VE MERT HAKAN SAKAT

İdmanda Rodrigo Becao ve Mert Hakan Yandaş sakatlıkları nedeniyle yer almazken Yandaş’ın Portekiz kampının ilk haftasında takıma katılması beklendiği öğrenildi.

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DURAN PORTEKİZ'DE KATILACAK

Yeni transfer Jhon Duran’ın da özel işlerini halletmek için İstanbul’dan ayrıldığı, doğrudan 14 Temmuz'da başlayacak olan Portekiz kampına katılacağı belirtildi. Sarı-lacivertliler, akşam saatlerinde de günün ikinci antrenmanı yaptı.

YARDIMCILAR BELLi OLDU

Jose Mourinho’nun yeni yardımcıları da belli oldu. Portekizli teknik adamın uzun süredir birlikte çalıştığı kondisyoner Antonio Dias yeniden Mourinho’nun ekibine dahil olurken, Joao Tralhao ve Pedro Machado da teknik heyete katıldı.