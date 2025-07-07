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Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları yarın başlayacak

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#Fenerbahçe#Futbol#Kamp
Fenerbahçede yeni sezon hazırlıkları yarın başlayacak
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2025 10:17

Fenerbahçe Futbol A Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına yarın başlayacak.

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Sezon öncesi sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından Fenerbahçe, son kontrollerin ardından yarın top başı yapacak.

Fenerbahçede yeni sezon hazırlıkları yarın başlayacak

PORTEKİZ ETABI 14 TEMMUZ PAZARTESİ GÜNÜ BAŞLIYOR
Can Bartu Tesisleri'nde çalışmalarına başlayacak sarı lacivertliler, hazırlıkların İstanbul etabını 14 Temmuz Pazartesi günü tamamlayacak. Aynı gün Portekiz'e yurtdışı kamp ve hazırlık maçları dönemi için hareket edecek olan sarı-lacivertli kafile, 27 Temmuz'a kadar burada çalışmalarını sürdürecek.

4 HAZIRLIK MAÇI YAPACAKLAR
Fenerbahçe, Portekiz kampında 17 Temmuz'da Portimonense, 20 Temmuz'da Uniao de Leiria, 23 Temmuz'da Al Ittihad ve 26 Temmuz'da Benfica ile karşılaşacak.

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30 TEMMUZ'DA LAZIO İLE KARŞILAŞACAK
Sarı lacivertliler, yurt dışı kampının ardından yurda dönecek ve çalışmalarına İstanbul'da devam edecek. Fenerbahçe, 30 Temmuz'da ise Lazio ile Ülker Stadı'nda hazırlık maçına çıkacak.

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#Fenerbahçe#Futbol#Kamp

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