Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe Futbol A Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Yeni transfer Çağtay Kurukalıp da takımla ilk antrenmanına çıktı.



Fenerbahçe'nin Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile oynadığı hazırlık maçında 60 dakikanın üzerinde forma giyen oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla başladıkları idmanı dar alanda gerçekleştirilen pas çalışmasıyla sürdürdü ve yine dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamladı.



Serdar Aziz ve Jose Sosa, takımdan ayrı bireysel çalışmalar eşliğinde antrenmanı tamamladı.